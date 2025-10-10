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Новости про GAC
GS4
4,8
6 отзывов
862 новых
14 с пробегом
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Про бизнес
Кроссовер GAC GS4, продающийся в России, радикально изменится в Китае
3
15 июня
Новости
Самый доступный кроссовер GAC в России обновят в Китае: первые фото
1
1
12 мая
Новости
Продающиеся в России GAC будут выпускать в Казахстане
2
9 апреля
Новости
10 автобрендов в России изменили цены своих моделей в сентябре
10 октября 2025
Новости
Про бизнес
В России стартовали продажи полноприводного GAC GS4: известны цены
2
9 сентября 2025
Новости
Марка GAC рассказала о комплектациях полноприводного кроссовера GS4
3
4 сентября 2025
Новости
Раскрыто оснащение полноприводного GAC GS4 для России
4
1
27 августа 2025
Новости
Официально озвучены характеристики кроссовера GAC GS4 с полным приводом
1
2
20 августа 2025
Новости
Названы 5 китайских кроссоверов для России с самым большим клиренсом
5
12
3 августа 2025
Новости
Эксперты назвали 5 китайских кроссоверов для России, которые лучше защищены от коррозии
3
1
1 августа 2025
Новости
Эксперты назвали 5 самых динамичных среднеразмерных китайских кроссоверов
5
14
31 июля 2025
Новости
Кроссовер GAC GS4 получит в России вариант с полным приводом
2
1
20 мая 2025
Новости
1
2
Журнал Авто.ру
Новости
GAC
GS4
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