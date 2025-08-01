Эксперты назвали 5 самых динамичных среднеразмерных китайских кроссоверов

Эксперты Журнала Авто.ру собрали в рамках одного теста 10 среднеразмерных кроссоверов, официально представленных на российском рынке. В числе прочих испытаний провели инструментальные замеры динамики и эластичности. В первую пятёрку лучших по ускорению до 100 км/ч вошли Knewstar 001, Bestune T90, Geely Atlas, модели Haval F7, H7, GAC GS4 и Changan CS75 Plus, занявшие четвёртую строчку с одинаковым результатом, а также Soueast S07.
- Самым быстрым в наборе 100 км/ч с места оказался Knewstar 001 с мотором мощностью 238 л.с. Он показал время 7,6 секунды. Заметно более лёгкий и чуть более мощный (245 л.с.) Bestune T90 оказался медленнее за счёт отсутствия полного привода: 8,4 секунды. «Бронза» — у 200-сильного Geely Atlas (8,9 секунды).
- На четвёртом месте с одинаковым результатом 9,2 секунды до сотни оказались Haval F7 и H7, GAC GS4 и Changan CS75 Plus. В нижней части таблицы — Soueast S07 (9,7 секунды), Chery Tiggo 7L (9,9 секунды) и Jetta VS7 (10,1 секунды).
- Лучшую эластичность при разгоне с 60 до 100 км/ч продемонстрировал Bestune T90. Он выполнил упражнение за 3,8 секунды. Knewstar 001 проиграл ему шесть десятых. Остальные модели уложились в диапазон от 5,2 до 5,7 секунды. Единственным исключением стал Soueast S07 с результатом 6 секунд.
Ранее Журнал Авто.ру провёл супертест 7 популярных электрокаров, официально представленных на российском рынке. Среди прочего проверялся запас хода машин на одной зарядке: победа по итогам досталась кроссоверу Avatr 11, проехавшему 487 километров вместо заявленных производителем 625 километров. Худший же результат у российского переднеприводного кроссовера Evolute i-Joy — всего 267 километров вместо 407 километров «по паспорту».
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