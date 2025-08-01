Эксперты назвали 5 самых динамичных среднеразмерных китайских кроссоверов

Эксперты Журнала Авто.ру собрали в рамках одного теста 10 среднеразмерных кроссоверов, официально представленных на российском рынке. В числе прочих испытаний провели инструментальные замеры динамики и эластичности. В первую пятёрку лучших по ускорению до 100 км/ч вошли Knewstar 001, Bestune T90, Geely Atlas, модели Haval F7, H7, GAC GS4 и Changan CS75 Plus, занявшие четвёртую строчку с одинаковым результатом, а также Soueast S07.