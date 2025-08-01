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Эксперты назвали 5 самых динамичных среднеразмерных китайских кроссоверов

Самым динамичным по итогам супертеста, проведённого Журналом Авто.ру, оказалось кросс-купе Knewstar 001
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Эксперты Журнала Авто.ру собрали в рамках одного теста 10 среднеразмерных кроссоверов, официально представленных на российском рынке. В числе прочих испытаний провели инструментальные замеры динамики и эластичности. В первую пятёрку лучших по ускорению до 100 км/ч вошли Knewstar 001, Bestune T90, Geely Atlas, модели Haval F7, H7, GAC GS4 и Changan CS75 Plus, занявшие четвёртую строчку с одинаковым результатом, а также Soueast S07.

  • Самым быстрым в наборе 100 км/ч с места оказался Knewstar 001 с мотором мощностью 238 л.с. Он показал время 7,6 секунды. Заметно более лёгкий и чуть более мощный (245 л.с.) Bestune T90 оказался медленнее за счёт отсутствия полного привода: 8,4 секунды. «Бронза» — у 200-сильного Geely Atlas (8,9 секунды).
  • На четвёртом месте с одинаковым результатом 9,2 секунды до сотни оказались Haval F7 и H7, GAC GS4 и Changan CS75 Plus. В нижней части таблицы Soueast S07 (9,7 секунды), Chery Tiggo 7L (9,9 секунды) и Jetta VS7 (10,1 секунды).
  • Лучшую эластичность при разгоне с 60 до 100 км/ч продемонстрировал Bestune T90. Он выполнил упражнение за 3,8 секунды. Knewstar 001 проиграл ему шесть десятых. Остальные модели уложились в диапазон от 5,2 до 5,7 секунды. Единственным исключением стал Soueast S07 с результатом 6 секунд.

Ранее Журнал Авто.ру провёл супертест 7 популярных электрокаров, официально представленных на российском рынке. Среди прочего проверялся запас хода машин на одной зарядке: победа по итогам досталась кроссоверу Avatr 11, проехавшему 487 километров вместо заявленных производителем 625 километров. Худший же результат у российского переднеприводного кроссовера Evolute i-Joy — всего 267 километров вместо 407 километров «по паспорту».

Вам важна динамика с места до 100 км/ч?

Да, один из ключевых параметров
Нет, я в светофорных гонках не участвую
Сравниваю по нему машины, но выбираю по другим критериям

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#Changan#Changan CS75PLUS#Chery#Chery Tiggo 7L#FAW#FAW Bestune T90#GAC#GAC GS4#Geely#Atlas#Haval#F7#Haval H7#Jetta VS7#Knewstar#Knewstar 001#Сделано в Китае#Soueast#Soueast S07#Jetta
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Комментарии
Комментарии14
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1 августа 2025
Где же Кулрей, он же Белджи х50 с его паспортом в 8.4?
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1 августа 2025
Петр, в категории компакт- кроссоверов, а здесь сравнивали среднеразмерные
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1 августа 2025
Хончи HS5 сделал бы всех,но тут без премиальных авто.
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2 августа 2025
Монжаро?
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3 августа 2025
M P, должен так же, как и knewstar
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9 января 2026
Пётр Ток, монжаро тяжелее на 200кг, по сравнению с тугеллой
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2 августа 2025
На vs7 мотор вообще 1.4)))
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3 августа 2025
<<....«Бронза» — у 200-сильного Geely Atlas (8,9 секунды)....>> А Белджи Х70 так же может?
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3 августа 2025
На самом деле, на машинах с МКПП можно "обогнать паспорт". У меня фултайм 4х4 японец с МКПП. Катализатор пока не удалял, но чип-тюнинг мотора делал.
Мне кажется, я опережаю паспортнае 10..11 секунд секунды на три! Механика помогает!
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3 августа 2025
...про расход умолчу... 😆😆
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3 августа 2025
А вот если сделать чип, то победитель поменяется
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4 августа 2025
Обожаю эти заголовки и статьи.
Эксперты выяснили 🤣
В тугелле 238 сил а в хавейле 190.
Мне кажется тут просто нужно знать какая цифра больше .
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1
4 августа 2025
Надо быть экспертом ? Что бы понять что тугела с мотором 238 лошадей быстрее хавейла с мотором 190 лошадей ? 🤣
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4 августа 2025
Чёрный внедорожник, эти циферки не всегда решают.
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