Оценка авто
Отчёты
Кредиты
Страховки
Отзывы
Каталог
Гараж
Бортжурнал
Лизинг
Легковые
С пробегом
Новые
Новинки автопрома
Дилеры
Видео
Мото
Мотоциклы
Скутеры
Мотовездеходы
Снегоходы
Коммерческие
Лёгкие коммерческие
Грузовики
Седельные тягачи
Автобусы
Прицепы и полуприцепы
Сельскохозяйственная
Строительная и дорожная
Погрузчики
Автокраны
Экскаваторы
Бульдозеры
Коммунальная
Партнёрам
Для Бизнеса
Разместить рекламу
Сотрудничество с Отчётами
Журнал
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Разное
Договор купли-продажи
Помощь
Стань частью команды
О проекте
Аналитика Авто.ру
Авто.ру
Поиск по объявлениям
Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Легковые
Авто на заказ
Коммерческие
Электро
Мото
Отчёты
Кредиты
Оценка авто
Страховки
Гараж
Журнал
Для Бизнеса
Журнал
Марка, модель
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Путешествия
Поиск по журналу
Тесты про GAC Trumpchi
GS8
4,8
15 отзывов
1 631 новых
220 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
Упоминания
Обсуждения
Сравнения
Все модели
Trumpchi GS8
Empow
GS4
GS3
M8
GN8
GS5
S7
S9
Aion V
Все материалы
Новости
Тесты
Видео
Подборки
Разбор
Семейный супертест: выбираем лучший крупный кроссовер из 9 претендентов
3
9 октября 2025
Тесты
Видео
Лучший из девяти: экспертный супертест больших кроссоверов и роскошного гибрида
36
43
9 октября 2025
Тесты
Первый тест GAC GS8 Dragon HEV, в котором живут технологии Тойоты
16
5
21 июля 2025
Тесты
Подробный тест GAC GS8: все плюсы и минусы семиместного кроссовера с претензией на роскошь
21
5
5 мая 2025
Тесты
GAC GS8 против Exeed VX: битва крупных трёхрядников с амбициями
4
14
11 июля 2024
Тесты
Первый тест большого кроссовера GAC GS8, который умеет подмигивать. И не только!
1
6
29 января 2024
Тесты
Время пощадило. Все плюсы и минусы GAC GS8: подробный тест
2
21 июля 2022
Тесты
Великие, китайские. Exeed VX против GAC GS8: сравнительный тест больших кроссоверов
4 июля 2022
Тесты
Дональд Гак: 6 вопросов к GAC GS8, очень большому кроссоверу из Китая
2
20
9 декабря 2019
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
GAC
Trumpchi GS8
Подождите
Объявления загружаются