Двухклассный. Все плюсы и минусы минивэна GAC GN8: подробный тест

Минивэны, длина которых превышает пять метров, а габаритная высота заставляет беспокоиться о сохранности плафонов на подземных парковках, в обычной жизни предназначены либо для грузоперевозок, либо для трансфера бизнес-элиты. Сверкающий диодным светом GAC GN8 — один из таких. По длине этот вэн превосходит VW Multivan, а размерами колёсной базы машет рукой здоровякам вроде Hyundai Palisade или Range Rover. Но его салон не встречает минималистичными рядами кожаных лавок, а организация пространства нетипична для большой семейной машины. Так зачем же он нужен?
- Комфортный интерьер
- Хорошая плавность хода
- Гармоничная внешность
- Простые материалы отделки
- Не выдающаяся трансформация салона
- Ограниченные грузовые возможности
В российской гамме GAC модель GN8 оказалась второй по счёту, что весьма нетипично. Приветственным для марки автомобилем в 2019 году стал большой вседорожник GS8 — соперник Mazda CX-9 и Kia Sorento. А спустя полгода подоспел… нет, не паркетник поменьше, а целый «убийца» Toyota Alphard: с ложементами-оттоманками и ценником, который отбивал всякое желание идти к дилеру Тойоты. Сегодня, когда мечтать об Альфарде стало совсем сложно, доступный GN8 кажется ещё более интересным предложением.
У нас в распоряжении оказался самый продвинутый вариант вэна в комплектации Premium за 4,2 миллиона рублей — с массажем сидений, пассажирскими мониторами и другими любопытными фишками, к которым прилагаются двухлитровый турбомотор, классический «автомат» и общее для моделей GAC шасси. Самое время изучить автомобиль во всех подробностях.
Интерьер
Если оценивать внутренний мир GAC глазами, то дизайн покажется гармоничным, а отделочные материалы — натуральными и приятными на ощупь. Но с первым тактильным контактом понимаешь: всё не так однозначно. Панели GN8 сделаны из не самого дорогого пластика, мягкие элементы мало походят на кожу, хотя и очень стараются. Да и «дерево» в роли украшения пусть и радует рисунком текстуры, но оказывается простенькой бликующей обманкой. Обидно? Не очень — похожим грешит и Toyota, выдавая одни материалы за другие. Важнее, что сидеть в GAC комфортно и уютно. Выглядит салон современно, а там, куда обычно приземляются локти, их ждёт мягкая обивка.
Поиск естественной позы за рулём — работа на пару секунд, после чего водитель почти любого роста найдёт для себя оптимальное положение. Набор регулировок (электрических для кресел и механических — для руля) позволяет организовать вполне легковую посадку, а пожаловаться на ограниченный диапазон перемещений кресла смогут лишь особо рослые водители. Проблем с обзорностью и чувством габаритов тоже не возникает, и здесь свою роль играет квадратный кузов. А вот у стоек лобового стекла явно «широкая кость»: в мёртвых зонах за ними может спрятаться и скутерист, и легковушка, и седельный тягач.
Плохие новости для любителей гаджетов: GN8 — не самый оцифрованный автомобиль. Приборный щиток здесь аналоговый (но с удобно читаемыми шкалами), а набор кнопок в зоне досягаемости водительских рук сравним с панелью легкомоторного самолёта. Поначалу их расположение будет сбивать с толку, но затем вы просто откажетесь от изучения половины из них и отработаете приём безошибочного попадания в пять-шесть самых важных. То же самое с USB-разъёмами: в машине достаточно зарядных гнёзд, включая секретное, в тёмной нише в районе водительских ног — пользоваться им очень неудобно, но приходится.
У пассажиров второго ряда также могут быть проблемы с проводным подключением устройств. Гнездо для зарядки находится в самом низу тыльной части центрального бокса — с комфортом расположившись в кресле, можно обнаружить, что вам попросту не хватает длины провода! А без комфортной позы на среднем ряду просто никак, ведь раздельные сиденья — главная жемчужина бизнесвэна GAC. К услугам важных персон — регулируемые кресла с откидными площадками для ног, вентиляцией и массажем. А если по какой-то причине мыски ботинок начинают чиркать о спинки передних кресел, есть возможность отодвинуться назад. Правда, для этого ВИП-гостям придётся задействовать механические рукоятки и оттолкнуться. Необычное решение, учитывая, что «ГАКу» хватило сервоприводов даже для электрификации боковых дверей.
А ещё более необычным явилось отсутствие складных столиков. Как это — «бизнес», но без подставок под ноутбук? В тех же Toyota Alphard, VW Multivan, Chrysler Pacifica и в Opel Zafira подобные столики есть и даже интересно сконструированы.
Практичность
Доступ к багажнику GN8 открывает массивная подъёмная дверь с электроприводом. И при полной посадке за спинами пассажиров третьего ряда остаётся мизер грузового пространства (сколько именно в литрах — неизвестно: производитель не говорит). Вонзить сюда пару чемоданов ещё можно, но о багаже для большой путешествующей семьи речь не идёт. Увеличить литраж позволяет трансформация салона: половинки дивана можно сложить по частям. Но для этого придётся в очередной раз просить подвинуться вперёд обитателей «бизнес-класса» — галёрке просто некуда будет складываться, если пассажиры второго ряда предпочтут вальяжную посадку.
Лишь в конфигурации 2+2, с убранными задними креслами, GN8 превращается в подобие грузопассажирской машины. Пространство для поклажи вырастает, а длина багажника увеличивается до метра с небольшим, но дисбаланс большого кузова и маленького трюма при максимальной пассажировместимости всё же кажется насмешкой. Особенно в сравнении с конкурентами, отсеки которых более ёмкие и практичные.
Техника и надёжность
GN8 базируется на фирменной платформе GAC, в основу которой когда-то легла ещё фиатовская разработка. Подвеска полностью независимая, с передним МакФерсоном и задней многорычажкой. Идентичным образом устроено шасси старшего кроссовера GS8, но там альтернативой переднему приводу выступает полный, с многодисковой муфтой. Для вэна такого бонуса не предусмотрено.
Силовой агрегат — единственный в гамме и всего-то двухлитровый, который при помощи турбины BorgWarner развивает 190 лошадиных сил и 320 Ньютон-метров тяги, о чём информируют шильдики «320T». В дуэте с мотором — совсем не китайский шестиступенчатый «автомат» Aisin: не самый передовой, зато надёжный и экономичный.
Вокруг связки двигателя и коробки пока нет тревожных слухов — во многом потому, что модели GAC в России считаются относительно новыми и пока защищены официальной гарантией. Но если пытаться оценивать надёжность узлов чисто теоретически, то всё выглядит неплохо: цепной агрегат с чугунным блоком, распределённым впрыском и двумя фазовращателями должен обладать запасом прочности (190 сил — далеко не предел форсировки) и в то же время конструктивно прост (допускается даже использование 92-го бензина). А знакомая по целому ряду японских и европейских моделей коробка TF-83SC за почти двадцать лет производства успела не только обновиться, но и заслужить звание одного из самых надёжных «автоматов». Предельным крутящим моментом для неё считаются 450 Ньютон-метров, а ресурс в 200 тысяч километров при своевременном обслуживании (то есть чуть чаще официального интервала в 75 000 км) — лишь ориентировочный показатель: коробка явно может проходить и дольше.
Реальные претензии владельца могут накопиться не к «железу» GAC, а к салонным мелочам и периодическим глюкам электроники. Тестовый автомобиль, пробежавший свыше 30 тысяч километров не в самом бережном режиме, огорчал разве что странной логикой работы климат-контроля (а потом и полным отказом кондиционера), небольшими скрипами пластика и перебоями в работе индукционной зарядки. Пищащее по поводу и без предупреждение машины о «потере» ключа мы решили списать на малый радиус действия системы. Или на подсевшую от времени батарейку брелока.
Езда
Откровений от бесхитростного шасси, среднего по мощности мотора, большой массы и мягких настроек подвески ждать не приходится, однако на дороге GAC GN8 кажется приятным. Поведение вэна на асфальте — нечто среднее между легковой собранностью и безмятежностью крупной пассажирской машины. Со светофора автомобиль берёт плавно, почти незаметно меняя передачи.
Слегка взбодрить мотор поможет кнопка спортивного режима. А при желании можно перейти ко вполне реалистичной ручной смене передач. Однако подрулевых лепестков для этого не предусмотрено, но можно менять ступени вверх-вниз боковой клавишей на селекторе коробки. Выбранный диапазон трансмиссия будет придерживать до последнего. Однако работает ручное переключение только в «спорте», а чтобы его выключить, придётся выбрать другой ездовой режим кнопкой около селектора.
Но поверьте, ручной режим в этой машине попросту не нужен. «Автомат» с его настройками и отличной согласованностью с мотором вносит самый неожиданный и заметный вклад в приятные ездовые ощущения. GN8 не дёргается, не тупит и почти не дремлет, отчего передвижение даже в рваном городском темпе становится плавным и комфортным для пассажиров. Тормозит GAC тоже мягко, хотя с непривычки настройки левой педали слегка пугают: поначалу кажется, что усилий, чтобы замедлить машину, не хватает. В действительности же механизмы довольно эффективны — надо просто чуть-чуть привыкнуть к настройкам привода педали.
Смена полос в бодром темпе и кружение по съездам с эстакад происходят без присущей высоким машинам валкости. Крены на GN8 близки к погрешности, а в поворотах автомобиль не упирается и даже демонстрирует какой-никакой азарт. Словно вы управляете не двумя с лишним тоннами, а чем-то не тяжелее пассажирского «каблука».
Да, руль GAC совсем не вершина информативности: по настройкам баранка напоминает то ли американские фэмили-вэны, то ли крупные корейские модели позапрошлой волны. Связь есть, но искусственная, а информацию о том, что делают колёса, GN8 флегматично фильтрует. Зато реакции на руль линейны, а прописывать траекторию можно чётко. Да и на тесной парковке три с небольшим оборота от упора до упора не выматывают. Кстати, крутить рулём автомобиль может и сам, благодаря встроенной системе автопарковки.
Мягкая подвеска, к счастью, не превратила GN8 в трясущийся кусок желе. И хоть при проезде больших неровностей кузов и позволяет себе несколько колебаний, такое поведение машины не раздражает. Как, впрочем, и лишние шумы на высокой скорости. Несмотря на то, что GAC — далеко не самый компактный и обтекаемый автомобиль, аэродинамических свистов на скорости нет, как и шума от дороги. Более того, благодаря хорошей изоляции моторного щита, при наборе скорости почти не слышно, как под капотом напрягается двухлитровый двигатель.
Оснащение
Несмотря на то, что цены на новые автомобили меняются каждый день, мы продолжаем указывать официальную стоимость машин на момент публикации — для того, чтобы уточнить их позиционирование в сегменте, а также на фоне конкурентов.
После того, как опробуешь все премиальные фишки большого GAC, базовая версия GN8 может показаться до обидного простецкой. Сдвижными дверями там нужно хлопать вручную, а створка багажника будет лишена электропривода. Придётся забыть ещё и о панорамной крыше, натуральной коже в интерьере, вентиляции передних кресел и массаже задних, а также о доброй половине развлекательной электроники. Однако сама по себе начальная версия Luxe за 3 399 000 ₽ не пуста. Те самые кресла второго ряда будут раздельными (правда, без выдвижных оттоманок), климат-контроль — трёхзонным, с отдельным блоком управления, а акустика Harman лишится всего пары динамиков: колонок там шесть вместо восьми.
Ещё «база» не предусматривает таких опций, как шторки безопасности, круиз-контроль (в том числе адаптивный, от Bosch), камеры кругового обзора и набор электронных ассистентов. Зато по умолчанию на GN8 будут фронтальные и боковые эйрбеги, ESP, помощь на подъёмах, спусках и при торможении, четыре парковочных датчика и ещё несколько позиций. Водителю будут доступны 10,1-дюймовый медиакомплекс, поддержка Apple/Android, цветной дисплей по центру «приборки», кнопочный запуск мотора, электрообогрев лобового стекла и кресло с электронастройкой по шести направлениям.
Более дорогая версия под названием Prestige за 3 899 000 ₽ добавляет полезных и приятных позиций. Внешне такой GN8 можно отличить по двухцветным 18‑дюймовым колёсам (в «базе» — 17 дюймов), панорамной крыше и тонировке стёкол. Внутри — кожаный интерьер в доселе недоступном тёмном исполнении, амбиентная подсветка с выбором из 32 оттенков, передние кресла с электроприводом и вентиляцией, больше возможностей для регулировки ложементов второго ряда, встроенный массаж и пара дополнительных динамиков аудиосистемы.
Попадать внутрь становится проще за счёт бесключевого доступа и дистанционного электропривода дверей. А набор полезных электронных систем расширяется за счёт датчика дождя, круиз-контроля и системы помощи при движении задним ходом (это ещё не круговой обзор, но уже — с широкоугольной камерой). За безопасность пассажиров в этой версии, помимо прочего, будут отвечать надувные шторки.
Наконец, топ-вариант Premium за 4 199 000 ₽. Здесь в конфигураторе закрываются все пробелы, но отличие от средней комплектации видится разве что в наборе электронных помощников (системы предупреждения о фронтальном ударе и выходе из полосы, помощь при парковке и 360-градусный обзор периметра), в наличии более самостоятельной версии круиз-контроля и важных для ощущения премиальности мелочах: памяти сидений, беспроводной зарядки, двух пассажирских экранов, DVD-проигрывателя и розетки на 220 вольт. Но внешне такой GAC GN8 будет выглядеть так же, как версия попроще. Поэтому вопрос о необходимости доплаты за топ-комплектацию оставим открытым.
Конкуренты
Вывод
По итогам теста выяснилось вот что: как автомобиль GAC тянет на твёрдую четвёрку. Он комфортный, сбалансированный, понятный на ходу и даже по-своему динамичный, несмотря на не самый выдающийся мотор. Но вот компоновка просторного салона — так себе. Быть одновременно вместительным и роскошным этот вэн не умеет, а перевозка хотя бы четырёх человек с багажом потребует компромиссных решений.
Рациональной стала бы версия с трёхместным диваном второго ряда, но такой модификации в России нет. Так что Hyundai Staria, Mercedes-Benz Vito и даже VW Multivan воспринимаются более практичными и семейными. Зато с ролью роскошного корпоративного шаттла GN8 определённо справится. Ему есть что предложить пассажирам, привыкшим к атмосфере бизнес-салона, а главное, есть чем ответить Toyota Alphard, который можно записать в одного из основных конкурентов модели (впрочем, как и в список главных референсных автомобилей). И доступная цена, как выяснилось, далеко не единственный козырь.
GAC GN8 или что-то другое?
Комплектация2.0 AT (190 л.с.)
Двигатель2.0 / 190 л.с / бензин
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПередний
КузовМинивэн
Расход топлива6.8