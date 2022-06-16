Двухклассный. Все плюсы и минусы минивэна GAC GN8: подробный тест

Поиск естественной позы за рулём — работа на пару секунд, после чего водитель почти любого роста найдёт для себя оптимальное положение. Набор регулировок (электрических для кресел и механических — для руля) позволяет организовать вполне легковую посадку, а пожаловаться на ограниченный диапазон перемещений кресла смогут лишь особо рослые водители. Проблем с обзорностью и чувством габаритов тоже не возникает, и здесь свою роль играет квадратный кузов. А вот у стоек лобового стекла явно «широкая кость»: в мёртвых зонах за ними может спрятаться и скутерист, и легковушка, и седельный тягач.

Плохие новости для любителей гаджетов: GN8 — не самый оцифрованный автомобиль. Приборный щиток здесь аналоговый (но с удобно читаемыми шкалами), а набор кнопок в зоне досягаемости водительских рук сравним с панелью легкомоторного самолёта. Поначалу их расположение будет сбивать с толку, но затем вы просто откажетесь от изучения половины из них и отработаете приём безошибочного попадания в пять-шесть самых важных. То же самое с USB-разъёмами: в машине достаточно зарядных гнёзд, включая секретное, в тёмной нише в районе водительских ног — пользоваться им очень неудобно, но приходится.