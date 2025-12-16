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про Chery
4,2
986 отзывов
2 208 новых
5 994 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
Обсуждения
Все модели
Tiggo 4
Arrizo 8
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Tiggo 4 Pro
Tiggo 7 Pro Max
Tiggo 7L
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Tiggo 8 Pro Max
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Toyota Camry против всех: кто победит в чемпионате бизнес-класса
10
23
4 июня
Тесты
Топ-5 семейных кроссоверов: рейтинг на основе экспертных тестов
8
4
17 февраля
Подборки
Тесты
Антирейтинг машин 2025 года: топ-10 моделей с самыми низкими оценками в тестах
70
187
16 декабря 2025
Подборки
Тесты
Семейный совет: сравнительный тест Haval H9 с Chery Tiggo 9
22
10
11 декабря 2025
Тесты
Подробный тест и обзор Chery Tiggo 4: плюсы и минусы одного из хитов компактного сегмента
7
5
20 октября 2025
Тесты
Семейный супертест: выбираем лучший крупный кроссовер из 9 претендентов
3
9 октября 2025
Тесты
Видео
Лучший из девяти: экспертный супертест больших кроссоверов и роскошного гибрида
36
43
9 октября 2025
Тесты
Подробный тест Chery Tiggo 9: все плюсы и минусы флагмана с «нулевой гравитацией» для пассажира
13
11
29 августа 2025
Тесты
Лучший из десяти: экспертный супертест свежих и хитовых кроссоверов
71
51
31 июля 2025
Тесты
Топ-5 автомобилей дешевле трёх миллионов: рейтинг на основе тестов Авто.ру
6
35
29 июля 2025
Подборки
Тесты
Подробный тест Chery Tiggo 7L: все плюсы и минусы вновь обновлённого хита
15
22
7 июля 2025
Тесты
Chery Tiggo 4 против Belgee X50: сравнительный тест сверхпопулярных компактов
13
26
2 июля 2025
Тесты
1
2
3
4
Журнал Авто.ру
Тесты
Chery
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