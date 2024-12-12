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Тесты про Chery Arrizo
8
4,7
22 отзыва
618 новых
271 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
Упоминания
Обсуждения
Сравнения
Все модели
Tiggo 4
Arrizo 8
Tiggo 9
Tiggo 4 Pro
Tiggo 7 Pro Max
Tiggo 7L
Tiggo 8 Pro
Tiggo 8 Pro Max
Tiggo 8 Pro e+
Tiggo 7 Pro
Tiggo 8
Tiggo 7
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Разбор
Toyota Camry против всех: кто победит в чемпионате бизнес-класса
10
23
4 июня
Тесты
Geely Preface против Chery Arrizo 8: сравнительный тест солидных седанов на замену Camry и Passat
2
55
12 декабря 2024
Тесты
Bestune B70 против Arrizo 8: сравнительный тест бизнес-седана и бизнес-лифтбека
2
30 мая 2024
Тесты
Toyota Camry против «китайцев»: сравнительный тест трёх бизнес-седанов
2
29
12 января 2024
Тесты
Обзор Chery Arrizo 8: все плюсы и минусы главного претендента на замену Камри. Подробный тест
5
6
13 ноября 2023
Тесты
Первый тест Chery Arrizo 8: бизнес-седана, который попробует заменить Камри
20
17 июля 2023
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Chery
Arrizo 8
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