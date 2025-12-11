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Тесты про Chery Tiggo
9
4,8
11 отзывов
1 252 новых
44 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
Упоминания
Обсуждения
Сравнения
Все модели
Tiggo 4
Arrizo 8
Tiggo 9
Tiggo 4 Pro
Tiggo 7 Pro Max
Tiggo 7L
Tiggo 8 Pro
Tiggo 8 Pro Max
Tiggo 8 Pro e+
Tiggo 7 Pro
Tiggo 8
Tiggo 7
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Топ-5 семейных кроссоверов: рейтинг на основе экспертных тестов
8
4
17 февраля
Тесты
Подборки
Семейный совет: сравнительный тест Haval H9 с Chery Tiggo 9
22
10
11 декабря 2025
Тесты
Семейный супертест: выбираем лучший крупный кроссовер из 9 претендентов
3
9 октября 2025
Тесты
Видео
Лучший из девяти: экспертный супертест больших кроссоверов и роскошного гибрида
36
43
9 октября 2025
Тесты
Подробный тест Chery Tiggo 9: все плюсы и минусы флагмана с «нулевой гравитацией» для пассажира
13
11
29 августа 2025
Тесты
Первый тест Tiggo 9 — самого дорогого Chery, у которого в РФ есть близкий «родственник»
2
12
16 декабря 2024
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Chery
Tiggo 9
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