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Тесты про Chery Tiggo 7
Pro
4,3
56 отзывов
636 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
Упоминания
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Tiggo 4
Arrizo 8
Tiggo 9
Tiggo 4 Pro
Tiggo 7 Pro Max
Tiggo 7L
Tiggo 8 Pro
Tiggo 8 Pro Max
Tiggo 8 Pro e+
Tiggo 7 Pro
Tiggo 8
Tiggo 7
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Новые гибриды Chery для России: главные факты после первого теста
1
1 ноября 2023
Тесты
Исправленное и дополненное. Все плюсы и минусы Chery Tiggo 7 Pro: подробный тест
11
13 ноября 2020
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Chery
Tiggo 7 Pro
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