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Тесты про Chery Tiggo
7L
4,7
8 отзывов
145 новых
40 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
Упоминания
Обсуждения
Сравнения
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Tiggo 4
Arrizo 8
Tiggo 9
Tiggo 4 Pro
Tiggo 7 Pro Max
Tiggo 7L
Tiggo 8 Pro
Tiggo 8 Pro Max
Tiggo 8 Pro e+
Tiggo 7 Pro
Tiggo 8
Tiggo 7
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Лучший из десяти: экспертный супертест свежих и хитовых кроссоверов
71
51
31 июля 2025
Тесты
Топ-5 автомобилей дешевле трёх миллионов: рейтинг на основе тестов Авто.ру
6
35
29 июля 2025
Тесты
Подборки
Подробный тест Chery Tiggo 7L: все плюсы и минусы вновь обновлённого хита
15
22
7 июля 2025
Тесты
Chery Tiggo 7L против Changan UNI-S: тест соразмерных, но очень разных кроссоверов
15
13
18 июня 2025
Тесты
Первый тест Chery Tiggo 7L: каким получился очередной рестайлинг поп-кроссовера
8
9
20 мая 2025
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Chery
Tiggo 7L
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