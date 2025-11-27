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Подборки про Chery Arrizo
8
4,5
23 отзыва
563 новых
275 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
Упоминания
Обсуждения
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Tiggo 8 Pro Max
Tiggo 4 Pro
Tiggo 4
Arrizo 8
Tiggo 7 Pro
Tiggo 9
Tiggo 2
Tiggo 3
Tiggo 7
Tiggo 7L
Amulet (A15)
Sweet (QQ)
eQ1
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Продали «китайца»: честные истории тех, кто отказался от Chery Arrizo 8
8
9
27 ноября 2025
Подборки
Традиции или новизна? Топ-6 бизнес-седанов с пробегом за 2 500 000 рублей
2
7
27 февраля 2025
Подборки
Журнал Авто.ру
Подборки
Chery
Arrizo 8
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