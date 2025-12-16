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про Chery
4,2
989 отзывов
2 318 новых
6 171 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
Обсуждения
Все модели
Tiggo 8 Pro Max
Tiggo 4 Pro
Tiggo 4
Arrizo 8
Tiggo 7 Pro
Tiggo 9
Tiggo 2
Tiggo 3
Tiggo 7
Tiggo 7L
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Качественные?! Топ-5 компактных и надёжных кроссоверов из Китая за 2 000 000 рублей
3
1
25 мая
Подборки
Продали «китайца»: честные истории тех, кто отказался от Chery Tiggo 4 Pro
7
6
14 мая
Подборки
Пекин-2026: самые интересные концепт-кары автошоу
5
4
27 апреля
Подборки
Пекин-2026: главные премьеры китайского автошоу
7
12
25 апреля
Подборки
Пересели на «китайца»: честные отзывы о Chery Tiggo 9 от тех, кто ездил на привычных машинах
4
12
19 марта
Подборки
Топ-5 семейных кроссоверов: рейтинг на основе экспертных тестов
8
4
17 февраля
Подборки
Тесты
В продаже! Неожиданные «капсулы времени»
9
11
27 января
Подборки
Вторичка
В продаже! Неочевидные «китайцы» за полцены новой Lada Granta
3
3
26 января
Подборки
Вторичка
В продаже! Забавные электрокары для тех, кто ищет внимания
12
5
20 января
Подборки
Вторичка
Ломают стереотипы: топ-5 больших и надёжных китайских кроссоверов за 3 000 000 рублей
4
2
13 января
Подборки
От Искры до «китайского УАЗа»: главные российские премьеры 2025 года
2
2
5 января
Подборки
Антирейтинг машин 2025 года: топ-10 моделей с самыми низкими оценками в тестах
70
188
16 декабря 2025
Подборки
Тесты
1
2
3
Журнал Авто.ру
Подборки
Chery
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