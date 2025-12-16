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Changan
4,6
245 отзывов
7 940 новых
3 005 с пробегом
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Путешествия
Экспертный тест Changan Lamore: плюсы и минусы седана, который внезапно меняет имя
3
2
Вчера
Тесты
Как Tank, но без рамы? Первый тест диковинного Deepal G318
19 июня
Тесты
Видео
Чемпионат седанов бизнес-класса: Geely Preface против Changan Lamore
5
6
18 июня
Тесты
Toyota Camry против всех: кто победит в чемпионате бизнес-класса
10
23
4 июня
Тесты
На разогрев: первый тест Changan UNI-V с мощным мотором
5
20
3 июня
Тесты
Экспертный тест Deepal G318: плюсы и минусы кроссовера-гиганта российской сборки
6
3
2 июня
Тесты
Первый тест Changan UNI-S, который стал полноприводным специально для России
10
11
20 апреля
Тесты
Госсубсидия и русский язык: главные факты о российском Deepal G318
6
9
30 марта
Тесты
Первый тест Changan CS35 Max: пять фактов о действительно новом компакт-кроссе
6
20
16 марта
Тесты
Шесть фактов о новом кроссовере Deepal G318, который вот-вот доберётся до России
8
9
19 февраля
Тесты
Антирейтинг машин 2025 года: топ-10 моделей с самыми низкими оценками в тестах
70
187
16 декабря 2025
Тесты
Подборки
Осталось только имя: первый тест Changan CS75Plus, который сменил поколение
13
11
1 декабря 2025
Тесты
1
2
3
4
Журнал Авто.ру
Тесты
Changan
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