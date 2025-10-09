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Тесты про Changan
CS95PLUS
5 с пробегом
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Семейный супертест: выбираем лучший крупный кроссовер из 9 претендентов
3
9 октября 2025
Тесты
Видео
Журнал Авто.ру
Тесты
Changan
CS95PLUS
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