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Тесты про Changan
CS35PLUS
4,6
42 отзыва
849 новых
375 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
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Про бизнес
Первый тест кроссовера Changan CS35 Plus, который изменился до неузнаваемости
3
3 марта 2023
Тесты
Вторая волна: подробный тест кроссовера Changan CS35 Plus
12
12 июня 2020
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Changan
CS35PLUS
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