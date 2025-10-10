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Новости про Changan
CS35PLUS
4,6
42 отзыва
745 новых
348 с пробегом
Технические характеристики
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Про бизнес
Компания Changan подала 10 заявок на патенты в России
1
16 марта
Новости
Компания Changan представила кроссовер CS35 нового поколения для России
3
1
9 февраля
Новости
10 автобрендов в России изменили цены своих моделей в сентябре
10 октября 2025
Новости
Про бизнес
В Китае назвали самые качественные недорогие кроссоверы
1
26 июля 2024
Новости
В России подешевели два кроссовера Changan
14 марта 2023
Новости
Кроссовер Changan CS35Plus подорожал в России после обновления
15 декабря 2022
Новости
Обновлённые кроссоверы Changan CS35Plus и CS55Plus: известны цены для России
6 октября 2022
Новости
Changan поднял цены на свои автомобили на 30–70 тысяч рублей
6 сентября 2022
Новости
Кроссовер Changan Uni-K получит в России полный привод
19 июля 2022
Новости
Топ-менеджер Changan рассказал, где застряли новинки для российского рынка
18 апреля 2022
Новости
Названы характеристики обновлённого кроссовера Changan CS35 Plus для России
3 февраля 2022
Новости
Ожидаемый в России кроссовер Changan CS35 Plus обновился
5
11 января 2021
Новости
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