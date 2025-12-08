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Новости про Changan
CS75PLUS
5,0
4 отзыва
737 новых
112 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
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Про бизнес
Седан и кроссовер Changan, продающиеся в России, стали экономичными гибридами
3
26 мая
Новости
Кроссовер Changan CS75 Plus получил новейшую гибридную установку
2
31 марта
Новости
Две модели марок Changan и Chana калининградской сборки прошли сертификацию
1
1
30 марта
Новости
Компания Changan подала 10 заявок на патенты в России
1
16 марта
Новости
Новый Changan CS75 Plus получит в России передний привод
2
3
3 февраля
Новости
Changan CS75 Plus прыгнул почти на 21 метр при температуре минус 30 градусов
4
25 января
Новости
Объявлена стоимость полноприводного Сhangan CS75Plus нового поколения в России
8 декабря 2025
Новости
Changan объявил в России о запуске предзаказов на новый CS75 Plus с полным приводом
3
1
14 ноября 2025
Новости
Changan CS75 Plus получил в Китае новый салон и мощный мотор
1
25 октября 2025
Новости
Новый Changan CS75 Plus, который ждут в России, появился в Казахстане по цене от 2 миллионов рублей
2
23 октября 2025
Новости
10 автобрендов в России изменили цены своих моделей в сентябре
10 октября 2025
Новости
Про бизнес
Для российского рынка сертифицировали три новых кроссовера из Китая
4
6 октября 2025
Новости
1
2
3
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CS75PLUS
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