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Новости про Changan
UNI-K
4,5
25 отзывов
312 новых
416 с пробегом
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Обзоры и тест-драйвы
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10 автобрендов в России изменили цены своих моделей в сентябре
10 октября 2025
Новости
Про бизнес
Стартовали российские продажи гибридного кроссовера Changan Uni-K: известна цена
27 декабря 2023
Новости
Этой осенью кроссовер Changan Uni-K получит в России плагин-гибридную версию
23 сентября 2023
Новости
В России стартовали продажи компактного кроссовера Changan Uni-T: известна цена
14 ноября 2022
Новости
Changan поднял цены на свои автомобили на 30–70 тысяч рублей
6 сентября 2022
Новости
Объявлены российские цены на кроссовер Changan Uni-K
24 июля 2022
Новости
Кроссовер Changan Uni-K получит в России полный привод
19 июля 2022
Новости
В России уже продают новые кроссоверы Changan Uni-K, хотя официально об этом не объявляли
13 июля 2022
Новости
Стала известна российская цена большого кроссовера Changan, но пока неофициально
3 июня 2022
Новости
Топ-менеджер Changan рассказал, где застряли новинки для российского рынка
18 апреля 2022
Новости
Большой китайский кроссовер Changan Uni-K уже можно заказать в России
9 ноября 2021
Новости
Объявлены сроки появления в России кроссовера Changan Uni-K с автопилотом
30 октября 2021
Новости
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Новости
Changan
UNI-K
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