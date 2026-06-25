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Новости про
Changan
4,6
245 отзывов
6 919 новых
2 918 с пробегом
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Deepal S07 для России: первые характеристики
1
2
Вчера
Новости
Продажи подержанных «китайцев» в РФ растут в 10 раз быстрее рынка
2
1
18 июня
Новости
Про бизнес
Changan пообещал по «бесплатному» автомобилю за каждый гол сборной Португалии
4
15 июня
Новости
Tenet T7 стал самым популярным кроссовером России
3
9
4 июня
Новости
Про бизнес
Объявлена цена на новый Changan Uni-V, который сменил поколение в России и стал мощнее
4
5
28 мая
Новости
Спрос на российские седаны в РФ растёт, а на китайские снижается
1
26 мая
Новости
Седан и кроссовер Changan, продающиеся в России, стали экономичными гибридами
3
26 мая
Новости
Changan рассказал об оснащении нового Uni-V для России
3
1
22 мая
Новости
Батарейный кроссовер Deepal S05 сертифицировали для России
2
21 мая
Новости
Мощный Changan Uni-V появился в продаже, но пока только в Казахстане
2
20 мая
Новости
Changan займёт почти половину «Автотора»: на конвейер встанут ещё восемь моделей
3
5
19 мая
Новости
Changan представил в России обновлённый Uni-V с мощным мотором
5
2
14 мая
Новости
1
2
3
4
5
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