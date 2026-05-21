Батарейный кроссовер Deepal S05 сертифицировали для России

Фирма Changan объявила о завершении одного из этапов подготовки выхода на российский рынок нового кроссовера Deepal S05. На электрокар оформили ОТТС, и по этому поводу официально обнародованы некоторые его характеристики. В то же время Changan пока не раскрывает ни сроки запуска электрокара, ни его стоимость.
- При длине 4620 миллиметров Deepal S05 располагает колёсной базой 2880 миллиметров — как утверждается, одной из самых больших в сегменте, что позволило увеличить запас свободного места в салоне. У S05 полностью независимая подвеска, дисковые тормоза и он будет оснащаться для российского рынка «тревожной кнопкой» ЭРА-ГЛОНАСС.
- Двухмоторная силовая установка S05 обеспечит до 381 л.с., при этом паспортная 30-минутная мощность агрегата составит 146 сил. Литий-железо-фосфатный аккумулятор, ёмкость которого пока не уточняется, обеспечит запас хода до 500 километров. Известно, что в оснащение кроссовера войдут светодиодная оптика, шесть подушек безопасности и медиасистема с крупным экраном и поддержкой беспроводных интерфейсов.
Первой моделью Deepal в России стал кроссовер G318, сборку которого на «Автоторе» Changan хочет перевести на полный цикл. Впоследствии планируется наладить выпуск ещё воьми новых или обновлённых моделей. В будущем линейку бренда должны пополнить более крупная, чем S05, модель S07, а также кросс-купе Nevo E07 с трансформируемым кузовом.
