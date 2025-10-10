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Новости про Changan
UNI-T
4,7
13 отзывов
304 новых
318 с пробегом
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Обзоры и тест-драйвы
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Про бизнес
Changan наладит сборку кроссовера Uni-T в России, но временно
2
28 апреля
Новости
10 автобрендов в России изменили цены своих моделей в сентябре
10 октября 2025
Новости
Про бизнес
В России стартовали продажи кроссовера Changan Uni-T: известны цены
1
9 июня 2023
Новости
Купеобразный кроссовер Changan Uni-T для России: известны характеристики
5 июня 2023
Новости
Названы цены на две новинки Changan для России — кроссовер и пикап
26 мая 2023
Новости
Changan готовит к выходу на российский рынок новый кроссовер Uni-T
12 мая 2023
Новости
Changan обновила кроссовер Uni-T: он может появиться в России
21 февраля 2023
Новости
В России стартовали продажи компактного кроссовера Changan Uni-T: известна цена
14 ноября 2022
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