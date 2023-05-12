Changan готовит к выходу на российский рынок новый кроссовер Uni-T

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Первый обзор кросс-купе Changan UNI-T, который выглядит как спорткар
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На официальном сайте марки Changan в России в списке моделей появился анонс некоего вседорожника — пока опубликован только силуэт кроссовера с пометкой «Скоро». По версии издания «Китайские автомобили», Changan начал подготовку к старту официальных продаж компактного кроссовера Uni-T.
В начале мая Changan также анонсировала скорое появление сразу двух седанов. Предположительно, один из них станет конкурентом Kaiyi E5, второй выступит в том же сегменте, что и Lada Vesta.
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