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У Lynk&Сo 03 появилась самая мощная версия с огромным антикрылом

Changan готовит к выходу на российский рынок новый кроссовер Uni-T

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Дмитрий Елизаров

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На официальном сайте марки Changan в России в списке моделей появился анонс некоего вседорожника — пока опубликован только силуэт кроссовера с пометкой «Скоро». По версии издания «Китайские автомобили», Changan начал подготовку к старту официальных продаж компактного кроссовера Uni-T.

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  • При габаритах 4515х1870х1545 миллиметров и колёсной базе 2710 миллиметров Uni-T сопоставим по размерам с Haval Jolion, но отличается от потенциальных конкурентов дизайнерским экстерьером в стиле старшей модели Uni-K.
  • Ожидается, что в нашей стране кроссовер, как и в Китае, будет комплектоваться полуторалитровым турбомотором в сочетании с роботизированной коробкой. Отдачу мотора по версии издания сохранят на уровне, применяемом на Changan CS55 Plus — то есть, 181 л.с. и 280 Нм. В Китае Uni-T продавался с более мощным двухлитровым мотором на 233 силы, но после рестайлинга выпуск такой модификации прекращён.
  • Впервые о возможности появления вседорожника Changan Uni-T в России сообщалось ещё в 2020 году, однако, очевидно, сроки были скорректированы. С тех пор кроссовер для домашнего рынка уже успел пережить обновление — в феврале Uni-T обзавёлся слегка доработанной внешностью и модернизированным интерьером. Пока неизвестно, в каком именно виде Uni-T доберётся до России: по одной из версий, обновлённую и дорестайлинговую версии будут продавать параллельно, при этом более свежая займёт позицию топовой комплектации.
  • Цены также пока не названы. Однако осенью прошлого года Uni-T поставляли к нам неофициально: за оригинальный автомобиль из Китая в богатой комплектации дилер просил 2,9 миллиона рублей. Не исключено, базовая стоимость «белого» кроссовера будет меньше за счёт отказа от некоторого оборудования.

В начале мая Changan также анонсировала скорое появление сразу двух седанов. Предположительно, один из них станет конкурентом Kaiyi E5, второй выступит в том же сегменте, что и Lada Vesta.

Ждать официальных продаж или купить «серую» машину?

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