Changan готовит к выходу на российский рынок новый кроссовер Uni-T

Впервые о возможности появления вседорожника Changan Uni-T в России сообщалось ещё в 2020 году, однако, очевидно, сроки были скорректированы. С тех пор кроссовер для домашнего рынка уже успел пережить обновление — в феврале Uni-T обзавёлся слегка доработанной внешностью и модернизированным интерьером. Пока неизвестно, в каком именно виде Uni-T доберётся до России: по одной из версий, обновлённую и дорестайлинговую версии будут продавать параллельно, при этом более свежая займёт позицию топовой комплектации.

Цены также пока не названы. Однако осенью прошлого года Uni-T поставляли к нам неофициально: за оригинальный автомобиль из Китая в богатой комплектации дилер просил 2,9 миллиона рублей. Не исключено, базовая стоимость «белого» кроссовера будет меньше за счёт отказа от некоторого оборудования.

В начале мая Changan также анонсировала скорое появление сразу двух седанов. Предположительно, один из них станет конкурентом Kaiyi E5, второй выступит в том же сегменте, что и Lada Vesta.