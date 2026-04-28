Changan наладит сборку кроссовера Uni-T в России, но временно

Компания Changan планирует локализовать сборку кроссовера Uni-T на мощностях калининградского «Автотора». Это следует из уже оформленногого ОТТС на автомобиль российского производства, с которым ознакомился Журнал Авто.ру. Как заявителем, так и производителем названа фирма «Автотор-автотранс», Changan выступает лишь поставщиком компонентов. При этом документ оформлен лишь на срок до апреля 2027 года: тем самым речь может идти, например, о пробной относительно небольшой партии вседорожников.
- Характеристики кроссовера в ходе локализации изменений не претерпели. Согласно документу, габариты Uni-T составляют 4515х1870х1565 миллиметров при колёсной базе 2710 миллиметров, весит пятидверка до 1540 килограммов. В движение калининградский кроссовер приводится 1,5-литровым турбомотором на 167 л.с. и 280 Нм в сочетании с семидиапазонным «роботом», заправлять автомобиль допускается 92 бензином.
- Приводятся в документе и некоторые детали комплектации. Локализованный Changan Uni-T получит, в частности, четыре подушки, климатическую установку, датчики давления в шинах, электрозеркала и люк в крыше.
- Исходя из данных на официальном сайте бренда, в России до сих пор продают Uni-T выпуска 2024 года. Такие автомобили доступны в двух комплектациях ценой 3 239 900 и 3 309 900 рублей. Более свежие автомобили, произведённые в 2025 году, предлагаются только в одном варианте оснащения и стоят минимум 3 459 900 рублей.
Ранее ОТТС с «Автотором» в качестве места производства оформили на кроссоверы Changan CS35 Max и CS75 Plus. Эти документы также выданы на срок до апреля 2027 года.
