Changan наладит сборку кроссовера Uni-T в России, но временно

Компания Changan планирует локализовать сборку кроссовера Uni-T на мощностях калининградского «Автотора». Это следует из уже оформленногого ОТТС на автомобиль российского производства, с которым ознакомился Журнал Авто.ру. Как заявителем, так и производителем названа фирма «Автотор-автотранс», Changan выступает лишь поставщиком компонентов. При этом документ оформлен лишь на срок до апреля 2027 года: тем самым речь может идти, например, о пробной относительно небольшой партии вседорожников.