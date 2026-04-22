Бюджетный седан Changan Eado Plus получит атмосферный мотор в России

Компания Changan сертифицировала в России новую версию бюджетной модели Eado Plus, выяснил Журнал Авто.ру. На неё оформлено одобрение типа транспортного средства, в котором, помимо нынешнего 150-сильного турбомотора объёмом 1,4 литра, фигурирует полуторалитровый «атмосферник» на 103 лошадиные силы.
- Согласно документу, действующему с 16 апреля 2026 по 15 апреля 2029 года, крутящий момент атмосферного мотора составляет 145 Нм, а работает он на бензине АИ-92, в отличие от турбодвигателя, которому положен АИ-95. Коробка передач — семиступенчатый «робот» с двойным сцеплением. Изготовителем модели указан завод Changan в Китае.
- Из оснащения заявлены фронтальные подушки безопасности, система экстренного вызова при ДТП, климат-контроль и система мониторинга давления в шинах. Из опций упоминаются электропривод и подогрев наружных зеркал, боковые подушки безопасности и люк на крыше.
- Пока же в России продаётся Changan Eado Plus с 1,4-литровым турбомотором на 150 сил и 255 Нм крутящего момента в сочетании с семиступенчатым «роботом». Цены на автомобили 2025 года выпуска начинаются от 2 669 900 рублей.
Месяцем ранее Eado Plus с «атмосферником» 1.5 сертифицировали в Казахстане. Там модель планируется поставить на конвейер мультибрендового завода AMMKZ фирмы Astana Motors, запущенного в прошлом году.
Подождите
Объявления загружаются
Какой мотор предпочитаете?
Атмосферный
Турбированный
Подождите
Новости загружаются