Бюджетный седан Changan Eado Plus получит атмосферный мотор в России

Это будет 1,5-литровый агрегат меньшей мощности, чем нынешний 1,4-литровый турбодвигатель
Компания Changan сертифицировала в России новую версию бюджетной модели Eado Plus, выяснил Журнал Авто.ру. На неё оформлено одобрение типа транспортного средства, в котором, помимо нынешнего 150-сильного турбомотора объёмом 1,4 литра, фигурирует полуторалитровый «атмосферник» на 103 лошадиные силы. 

Changan Eado Plus. Фото: Changan

  • Согласно документу, действующему с 16 апреля 2026 по 15 апреля 2029 года, крутящий момент атмосферного мотора составляет 145 Нм, а работает он на бензине АИ-92, в отличие от турбодвигателя, которому положен АИ-95. Коробка передач — семиступенчатый «робот» с двойным сцеплением. Изготовителем модели указан завод Changan в Китае. 
  • Из оснащения заявлены фронтальные подушки безопасности, система экстренного вызова при ДТП, климат-контроль и система мониторинга давления в шинах. Из опций упоминаются электропривод и подогрев наружных зеркал, боковые подушки безопасности и люк на крыше. 
  • Пока же в России продаётся Changan Eado Plus с 1,4-литровым турбомотором на 150 сил и 255 Нм крутящего момента в сочетании с семиступенчатым «роботом». Цены на автомобили 2025 года выпуска начинаются от 2 669 900 рублей. 

Месяцем ранее Eado Plus с «атмосферником» 1.5 сертифицировали в Казахстане. Там модель планируется поставить на конвейер мультибрендового завода AMMKZ фирмы Astana Motors, запущенного в прошлом году.

#Бюджетники#Changan#Changan Eado Plus#Новинки#Седаны
1
Комментарии
Комментарии
20 мин. назад
Когда механика и российская сборка?
