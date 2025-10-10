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Новости про Changan Hunter
Plus
180 новых
49 с пробегом
Технические характеристики
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Разбор
Пикап Changan Hunter Plus получит дизельную версию в России
1
6 апреля
Новости
10 автобрендов в России изменили цены своих моделей в сентябре
10 октября 2025
Новости
Про бизнес
Автодом Changan Hunter Plus с кухней, спальными местами и душем появился на Авто.ру
8
15
16 мая 2025
Новости
На российском рынке пикапов сменился лидер
3
18 октября 2024
Новости
Changan вывел на рынок гибридный пикап Hunter EREV за 1,8 миллиона рублей
3 марта 2024
Новости
Пикап Changan Hunter стал гибридом с запасом хода 1031 километр
21 декабря 2023
Новости
Пикап Changan Hunter Plus получил хардкорную версию
31 июля 2023
Новости
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Hunter Plus
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