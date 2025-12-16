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Changan
4,6
246 отзывов
7 914 новых
3 321 с пробегом
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Продали «китайца»: честные истории тех, кто отказался от Changan UNI-S
6
13
25 июня
Подборки
В продаже: «китайцы», которых боится бездорожье
4
2
23 июня
Подборки
Вторичка
Качественные?! Топ-5 компактных и надёжных кроссоверов из Китая за 2 000 000 рублей
3
1
25 мая
Подборки
Продали «китайца»: честные истории тех, кто отказался от Changan CS35 Plus
7
16
7 мая
Подборки
Пекин-2026: ещё несколько новинок, которые могут приехать в Россию
4
3
27 апреля
Подборки
Продали «китайца»: честные истории тех, кто отказался от Changan UNI-V
6
9
19 февраля
Подборки
Можно, а зачем? Странные и спорные рекорды китайских автобрендов
7
3
11 февраля
Подборки
В продаже! Свежие полноприводники из Китая по цене обновлённой Niva Travel
3
1
19 января
Подборки
Вторичка
От Искры до «китайского УАЗа»: главные российские премьеры 2025 года
2
2
5 января
Подборки
Антирейтинг машин 2025 года: топ-10 моделей с самыми низкими оценками в тестах
70
188
16 декабря 2025
Подборки
Тесты
В продаже! Ещё свежие китайские кроссоверы за миллион рублей
3
2
4 декабря 2025
Подборки
Вторичка
Пересели на «китайца»: честные отзывы о Changan UNI-K от тех, кто ездил на привычных машинах
15
8
4 декабря 2025
Подборки
1
2
3
Журнал Авто.ру
Подборки
Changan
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