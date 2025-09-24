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Подборки про Changan
UNI-V
4,5
19 отзывов
269 новых
231 с пробегом
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Про бизнес
Продали «китайца»: честные истории тех, кто отказался от Changan UNI-V
6
9
19 февраля
Подборки
Топ-5 седанов и лифтбеков 2025 года: рейтинг на основе тестов Авто.ру
9
24
24 сентября 2025
Подборки
Тесты
Пересели на «китайца»: реальные отзывы о Changan UNI-V от тех, кто ездил на машинах привычных марок
6
40
20 декабря 2024
Подборки
Журнал Авто.ру
Подборки
Changan
UNI-V
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