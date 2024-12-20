Пересели на «китайца»: реальные отзывы о Changan UNI-V от тех, кто ездил на машинах привычных марок

Несмотря на то, что китайских машин в России становится всё больше, для многих отечественных автомобилистов они остаются чем-то неизведанным. Тем интереснее поговорить с людьми, которые всё же решились пересесть с автомобиля привычной марки на «китайца». Мы так и поступили. В первой части большого цикла материалов речь пойдёт о Changan UNI-V — дерзком лифтбеке формата Skoda Octavia. А расскажут о нём, конечно же, сами владельцы.
UNI-V после Mazda6
Город: Москва
Возраст: 26 лет
Стаж вождения: 8 лет
«Мне по работе всегда нужна машина, который не подведёт, а предыдущая Mazda6 2009 года выпуска начала сдавать позиции — устал тратить время и деньги в сервисах. Начал искать замену. Интересовала только покупка нового автомобиля из салона.
Сначала, как и многие, не смотрел на "китайцев", так как не доверял им. Но из нового в пределах трёх миллионов, к сожалению, особо ничего не купишь. Да и "китайцы", как оказалось, не все доступны. Поэтому и появившиеся мысли о Geely Tugella пришлось оставить.
После поехал смотреть Changan. UNI-K мне совсем не зашёл, а вот UNI-V — совсем другое дело! Его и купил, ни с чем больше не сравнивал. Особенно запала в душу фишка с выдвижным спойлером. Лифтбек в топовой комплектации DLX обошёлся мне в 2 900 000 рублей.
Машина нравится, про Мазду уже даже не вспоминаю. Ставлю UNI-V уверенную "четвёрку" из пяти баллов. Внешний вид, динамика, особенно с таким маленьким мотором (модель оснащена турбированным двигателем 1.5 на 181 л.с. — прим. редакции), управляемость, оформление салона — лучшие за эти деньги. Даже крайне некомпетентные сотрудники автосалона не смогли испортить положительные впечатления. При этом работники другого дилера, где делаю ТО, весьма адекватные.
Но, конечно, есть и недостатки. Не нравится русификация мультимедийной системы. Прекрасно вижу, что салон отделан хоть и красивыми внешне, но дешёвыми материалами.
Часть недоработок уже устранил. Комплексно улучшил плохую штатную шумоизоляцию. Уверенней стала управляемость после установки комплекта распорок. Внешний вид сделался ещё лучше с контрастной чёрной крышей и новыми 19-дюймовыми дисками. Установил газовые упоры капота. Уже поменял тормозные колодки. Передние за 17 000 километров стёрлись практически в ноль. Планирую заменить выхлопную систему».
UNI-V после Lada Granta
Город: Рязань
Возраст: 33 года
Стаж вождения: 15 лет
«Недавно вложил в UNI-V 118 000 рублей и нисколько не жалею. Во столько мне обошлось улучшение передних тормозов. Теперь на моём лифтбеке двухсоставные диски с перфорацией и вентиляцией, четырёхпоршневые суппорты и колодки уровня Street Performance. Серьёзно дорабатывать заднюю ось не вижу смысла, так что просто установил туда керамические тормозные колодки Monaer. К следующему сезону планирую поставить кованые диски, сделанные на заказ.
Вот насколько мне нравится UNI-V! Это была любовь с первого взгляда. Просто увидел выставочную модель в торговом центре и был поражён внешним видом машины. Пробный тест-драйв в автосалоне раззадорил меня ещё больше. Ну а после Lada Granta FL 2020 года выпуска это был кардинально новый уровень.
Перед покупкой всё-таки включился трезвый подход. Пообщался с реальными владельцами, глянул Chery Arrizo 8 и Omoda S5 GT, но всё это было не то. Кроссоверы не рассматривал, так как мне нужны были хорошая управляемость, приемлемая динамика и эффектный дизайн.
В итоге купил. Брал в Москве. С учётом хорошей скидки машина мне обошлась в 2 550 000 рублей. Дилер сработал на высшем уровне, а с менеджером теперь даже дружим.
Обслуживаюсь у дилера в Рязани, к их работе также никаких претензий. Правда, некоторые запчасти лучше заказывать самому, так как у дилера они будут стоить в разы дороже.
Классный экстерьер и хорошая управляемость, за которые ставлю UNI-V уверенную "пятёрку", не мешают мне адекватно оценить недостатки. Главный — не очень хорошая подготовка к зиме. В базе нет подогревов пассажирского сиденья и обогрева лобового. Есть лишь обдув, который выходит на полную мощность только на ходу, поэтому вынужден возить с собой "антилёд". Большие свесы при клиренсе в 15 см не дают пробиваться через сугробы передом — паркуюсь задом. Туповата коробка — может, в будущем появятся хорошие адаптации.
Кстати, доработал мультимедийную систему. Теперь у меня в головном устройстве есть магазин приложений Huawei, Яндекс Навигатор с полным функционалом и русская клавиатура».
UNI-V после Lexus IS
Город: Тюмень
Возраст: 32 года
Стаж вождения: 10 лет
«Пересесть с Лексуса на "китайца"? Да, бывает и такое. Всё случилось достаточно спонтанно. Просто заехал к другу в салон, где увидел UNI-V. Лифтбек показался симпатичным. Машина стоила 3 300 000 рублей, но сразу озвучили спецпредложение: забираем ваш десятилетний Lexus IS, вы даёте 2 500 0000 рублей — и "китаец" ваш. По рукам.
О покупке не жалею. Ведь о новом Лексусе за такие деньги можно даже не мечтать. О ввезённом из США "битыше", впрочем, тоже. А тут новая, эффектная внешне тачка, собирающая лайки, на гарантии и хорошо упакованная. Теперь у меня есть современные системы безопасности, многоцветная подсветка салона, аудиосистема Sony с 10 динамиками и активный задний спойлер! Разгоняется UNI-V очень бодро для полутора литров. На этом автомобиле действительно приятно ездить и интересно им управлять.
А вот что не нравится, так это шумоизоляция. Её попросту нет. Тут UNI-V далеко не только до Лексуса, но и до многих одноклассников. Улучшением ещё не занимался, но это в планах. Пока взялся за эстетику — "губа" на передний бампер, 19-дюймовые диски Vossen, полиуретановая плёнка на кузове и в салоне. Покупкой доволен. За такую цену и с такими опциями это просто топ! Ставлю машине "четвёрку" только из-за шумки».
UNI-V после Renault Arkana
Город: Северодвинск
Возраст: 35 лет
Стаж вождения: 17 лет
«Пересесть с Renault Arkana на UNI-V — одно из самых правильных решений в моей жизни. А ведь даже не знал, что у нас в городе есть салон Changan. Заглянул туда совершенно случайно и, увидев этот лифтбек, просто обалдел. Дома рассказал жене, поехали посмотреть вместе. Все контраргументы, что машина низкая, а у нас дача, были вдребезги разбиты дизайном и количеством опций. Отдали за неё 2 900 000 рублей и уехали довольные.
Спустя год владения могу с уверенностью сказать, что у китайцев получился красивый, сбалансированный и комфортный автомобиль на каждый день. Твёрдая "пятёрка". Качество сборки салона очень хорошее, никаких скрипов даже при езде по грунтовым дорогам, чем грешила Arkana. В салоне практически отсутствует чёрный глянец, а если он и есть, то в тех местах, где с ним не контактируешь.
С помощью проставок улучшил посадку на водительском кресле. Наклон сиденья получился более спортивный, а нога полностью прилегает к подушке, не провисая. Объём багажника для повседневных нужд достаточный, но если поехать в отпуск семьёй из четырёх человек, то придётся "поиграть в тетрис".
К ходовым качествам сложно придраться. Двигатель с коробкой дружит, разгон уверенный. Разве что иногда случаются резкие тычки при понижении и повышении передачи в спортрежиме.
На трассе автомобиль отлично держит прямую. По дуге едет как по рельсам, без всяких отклонений от курса. На скруглённых неровностях плавно покачивается. Нет никаких отстрелов в работе амортизаторов при проезде лежачих полицейских — этот момент особенно бесил на Аркане. Обратное усилие на руле настраивается, в целом понятное. Тормоза в городе достаточные, но могли быть и лучше.
Шумоизоляция плохая — тут не поспоришь. Уже зашумил подкрылки. Эффект есть, но небольшой.
Удивляет, что производитель не стал заморачиваться с установкой нормального комплекта "зимних опций". Досадно, однако для меня остальные плюсы с лихвой перекрывают даже этот недостаток. Седанов и лифтбеков сейчас на рынке очень мало, и среди огромного количества кроссоверов UNI-V как луч света в пасмурный день».
Плюсы и минусы UNI-V по мнению владельцев
- + Дизайн
- + Оснащение
- + Выдвижной спойлер
- − Шумоизоляция
- − Тормоза
- − Слабый «зимний пакет»
Подождите
Объявления загружаются