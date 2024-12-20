Пересели на «китайца»: реальные отзывы о Changan UNI-V от тех, кто ездил на машинах привычных марок

«Мне по работе всегда нужна машина, который не подведёт, а предыдущая Mazda6 2009 года выпуска начала сдавать позиции — устал тратить время и деньги в сервисах. Начал искать замену. Интересовала только покупка нового автомобиля из салона.

Сначала, как и многие, не смотрел на "китайцев", так как не доверял им. Но из нового в пределах трёх миллионов, к сожалению, особо ничего не купишь. Да и "китайцы", как оказалось, не все доступны. Поэтому и появившиеся мысли о Geely Tugella пришлось оставить.

После поехал смотреть Changan. UNI-K мне совсем не зашёл, а вот UNI-V — совсем другое дело! Его и купил, ни с чем больше не сравнивал. Особенно запала в душу фишка с выдвижным спойлером. Лифтбек в топовой комплектации DLX обошёлся мне в 2 900 000 рублей.