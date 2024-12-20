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Пересели на «китайца»: реальные отзывы о Changan UNI-V от тех, кто ездил на машинах привычных марок

Реальные отзывы реальных владельцев стильного китайского лифтбека
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Несмотря на то, что китайских машин в России становится всё больше, для многих отечественных автомобилистов они остаются чем-то неизведанным. Тем интереснее поговорить с людьми, которые всё же решились пересесть с автомобиля привычной марки на «китайца». Мы так и поступили. В первой части большого цикла материалов речь пойдёт о Changan UNI-V — дерзком лифтбеке формата Skoda Octavia. А расскажут о нём, конечно же, сами владельцы.

Оглавление

UNI-V после Mazda6

Город: Москва
Возраст: 26 лет
Стаж вождения: 8 лет

«Мне по работе всегда нужна машина, который не подведёт, а предыдущая Mazda6 2009 года выпуска начала сдавать позиции — устал тратить время и деньги в сервисах. Начал искать замену. Интересовала только покупка нового автомобиля из салона. 

Сначала, как и многие, не смотрел на "китайцев", так как не доверял им. Но из нового в пределах трёх миллионов, к сожалению, особо ничего не купишь. Да и "китайцы", как оказалось, не все доступны. Поэтому и появившиеся мысли о Geely Tugella пришлось оставить.

После поехал смотреть Changan. UNI-K мне совсем не зашёл, а вот UNI-V — совсем другое дело! Его и купил, ни с чем больше не сравнивал. Особенно запала в душу фишка с выдвижным спойлером. Лифтбек в топовой комплектации DLX обошёлся мне в 2 900 000 рублей. 

Машина нравится, про Мазду уже даже не вспоминаю. Ставлю UNI-V уверенную "четвёрку" из пяти баллов. Внешний вид, динамика, особенно с таким маленьким мотором (модель оснащена турбированным двигателем 1.5 на 181 л.с. — прим. редакции), управляемость, оформление салона — лучшие за эти деньги. Даже крайне некомпетентные сотрудники автосалона не смогли испортить положительные впечатления. При этом работники другого дилера, где делаю ТО, весьма адекватные.

Но, конечно, есть и недостатки. Не нравится русификация мультимедийной системы. Прекрасно вижу, что салон отделан хоть и красивыми внешне, но дешёвыми материалами. 

Часть недоработок уже устранил. Комплексно улучшил плохую штатную шумоизоляцию. Уверенней стала управляемость после установки комплекта распорок. Внешний вид сделался ещё лучше с контрастной чёрной крышей и новыми 19-дюймовыми дисками. Установил газовые упоры капота. Уже поменял тормозные колодки. Передние за 17 000 километров стёрлись практически в ноль. Планирую заменить выхлопную систему».

UNI-V после Lada Granta

Город: Рязань
Возраст: 33 года
Стаж вождения: 15 лет

«Недавно вложил в UNI-V 118 000 рублей и нисколько не жалею. Во столько мне обошлось улучшение передних тормозов. Теперь на моём лифтбеке двухсоставные диски с перфорацией и вентиляцией, четырёхпоршневые суппорты и колодки уровня Street Performance. Серьёзно дорабатывать заднюю ось не вижу смысла, так что просто установил туда керамические тормозные колодки Monaer. К следующему сезону планирую поставить кованые диски, сделанные на заказ. 

Вот насколько мне нравится UNI-V! Это была любовь с первого взгляда. Просто увидел выставочную модель в торговом центре и был поражён внешним видом машины. Пробный тест-драйв в автосалоне раззадорил меня ещё больше. Ну а после Lada Granta FL 2020 года выпуска это был кардинально новый уровень.

Перед покупкой всё-таки включился трезвый подход. Пообщался с реальными владельцами, глянул Chery Arrizo 8 и Omoda S5 GT, но всё это было не то. Кроссоверы не рассматривал, так как мне нужны были хорошая управляемость, приемлемая динамика и эффектный дизайн.

В итоге купил. Брал в Москве. С учётом хорошей скидки машина мне обошлась в 2 550 000 рублей. Дилер сработал на высшем уровне, а с менеджером теперь даже дружим. 

Обслуживаюсь у дилера в Рязани, к их работе также никаких претензий. Правда, некоторые запчасти лучше заказывать самому, так как у дилера они будут стоить в разы дороже.

Классный экстерьер и хорошая управляемость, за которые ставлю UNI-V уверенную "пятёрку", не мешают мне адекватно оценить недостатки. Главный — не очень хорошая подготовка к зиме. В базе нет подогревов пассажирского сиденья и обогрева лобового. Есть лишь обдув, который выходит на полную мощность только на ходу, поэтому вынужден возить с собой "антилёд". Большие свесы при клиренсе в 15 см не дают пробиваться через сугробы передом — паркуюсь задом. Туповата коробка — может, в будущем появятся хорошие адаптации.

Кстати, доработал мультимедийную систему. Теперь у меня в головном устройстве есть магазин приложений Huawei, Яндекс Навигатор с полным функционалом и русская клавиатура».

UNI-V после Lexus IS

Город: Тюмень
Возраст: 32 года
Стаж вождения: 10 лет

«Пересесть с Лексуса на "китайца"? Да, бывает и такое. Всё случилось достаточно спонтанно. Просто заехал к другу в салон, где увидел UNI-V. Лифтбек показался симпатичным. Машина стоила 3 300 000 рублей, но сразу озвучили спецпредложение: забираем ваш десятилетний Lexus IS, вы даёте 2 500 0000 рублей — и "китаец" ваш. По рукам.

О покупке не жалею. Ведь о новом Лексусе за такие деньги можно даже не мечтать. О ввезённом из США "битыше", впрочем, тоже. А тут новая, эффектная внешне тачка, собирающая лайки, на гарантии и хорошо упакованная. Теперь у меня есть современные системы безопасности, многоцветная подсветка салона, аудиосистема Sony с 10 динамиками и активный задний спойлер! Разгоняется UNI-V очень бодро для полутора литров. На этом автомобиле действительно приятно ездить и интересно им управлять.

А вот что не нравится, так это шумоизоляция. Её попросту нет. Тут UNI-V далеко не только до Лексуса, но и до многих одноклассников. Улучшением ещё не занимался, но это в планах. Пока взялся за эстетику — "губа" на передний бампер, 19-дюймовые диски Vossen, полиуретановая плёнка на кузове и в салоне. Покупкой доволен. За такую цену и с такими опциями это просто топ! Ставлю машине "четвёрку" только из-за шумки».

UNI-V после Renault Arkana

Город: Северодвинск
Возраст: 35 лет
Стаж вождения: 17 лет

«Пересесть с Renault Arkana на UNI-V — одно из самых правильных решений в моей жизни. А ведь даже не знал, что у нас в городе есть салон Changan. Заглянул туда совершенно случайно и, увидев этот лифтбек, просто обалдел. Дома рассказал жене, поехали посмотреть вместе. Все контраргументы, что машина низкая, а у нас дача, были вдребезги разбиты дизайном и количеством опций. Отдали за неё 2 900 000 рублей и уехали довольные.

Спустя год владения могу с уверенностью сказать, что у китайцев получился красивый, сбалансированный и комфортный автомобиль на каждый день. Твёрдая "пятёрка". Качество сборки салона очень хорошее, никаких скрипов даже при езде по грунтовым дорогам, чем грешила Arkana. В салоне практически отсутствует чёрный глянец, а если он и есть, то в тех местах, где с ним не контактируешь.

С помощью проставок улучшил посадку на водительском кресле. Наклон сиденья получился более спортивный, а нога полностью прилегает к подушке, не провисая. Объём багажника для повседневных нужд достаточный, но если поехать в отпуск семьёй из четырёх человек, то придётся "поиграть в тетрис".  

К ходовым качествам сложно придраться.  Двигатель с коробкой дружит, разгон уверенный. Разве что иногда случаются резкие тычки при понижении и повышении передачи в спортрежиме. 

На трассе автомобиль отлично держит прямую. По дуге едет как по рельсам, без всяких отклонений от курса. На скруглённых неровностях плавно покачивается. Нет никаких отстрелов в работе амортизаторов при проезде лежачих полицейских — этот момент особенно бесил на Аркане. Обратное усилие на руле настраивается, в целом понятное. Тормоза в городе достаточные, но могли быть и лучше.

Шумоизоляция плохая — тут не поспоришь. Уже зашумил подкрылки. Эффект есть, но небольшой. 

Удивляет, что производитель не стал заморачиваться с установкой нормального комплекта "зимних опций". Досадно, однако для меня остальные плюсы с лихвой перекрывают даже этот недостаток. Седанов и лифтбеков сейчас на рынке очень мало, и среди огромного количества кроссоверов UNI-V как луч света в пасмурный день».

Плюсы и минусы UNI-V по мнению владельцев

Хорошо
  • + Дизайн
  • + Оснащение
  • + Выдвижной спойлер
Плохо
  • − Шумоизоляция
  • − Тормоза
  • − Слабый «зимний пакет»

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Как вам Changan UNI-V?

Очень классная машина. Нравится!
Отношусь к нему нейтрально
Совсем не моё...
#Changan#Changan UNI-V#Пересели на «китайца»#Опросы#Сделано в Китае
6
Комментарии
Комментарии40
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20 декабря 2024
«UNI-V после Lada Granta». Ну конечно чанган будет лучше, после лады то!
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29
24 декабря 2024
WHITE COUPE, не понимаю как можно отдать Лексус за эту ф****
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14
25 декабря 2024
Ты либо нищий либо очень богатый. Потому не можешь понять предложение за 3кк на рынке новых авто. Скорее всего первое.
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3
21 февраля 2025
Владимир Самбуров, скорее всего — ключевое слово...
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21 февраля 2025
Слова точнее
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29 июня 2026
Фиолетовый ? А чем хороша старая колымага лексус is? Тем что в ремонт надо вкидывать сотни тысяЧ?
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1
21 декабря 2024
Х. З, катал такую после Инсигнии, 220 л. с. И вот вобще не хуже.
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2
21 декабря 2024
Ага, реальные отзывы... Отдал десятилетний ЛС и ещё 2.5 мульта доплатил за это чудо техники)))
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41
23 декабря 2024
Синий минивэн, хаха тоже с этого орнул) если он Lexus IS 2014 года отдал по трейд-ин за 800 тыс рублей, то это уже многое говорит о владельце))))
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7
10 января 2025
Синий минивэн, Спецпредложение от друга наипать на 1-1,5млн.
Цены на такой IS начинаются на покойники от 2млн., а он отдал за 800.
Больше похоже на заказной комментарий. Иначе место ему в психбольнице.
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5
21 декабря 2024
Проехал 200000 км все отлично.!
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3
21 декабря 2024
Пройдёт зима, потом провалитесь.
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4
21 декабря 2024
Отзывы написаны в одном стиле, очень родственные души видимо собрались
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38
21 декабря 2024
К нам в сервис ездит такое чудо 30 тысяч прошел 6я замена передних колодок
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4
21 декабря 2024
Синий лимузин, а что-же вы такие колодки дерьмовые ставите?
подскажи что за сервис, это для того чтоб знать куда ездить не надо)
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13
23 декабря 2024
Алексей, так колодки либо оригинал, либо один аналог, там вариантов немного (и тот и другой мягко скажем не ATE и даже не TRW)
ахахахахахахахах
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1
25 декабря 2024
Григорий, не шаришь за Китай. На все китайские марки есть китайские запчасти. Что касается колодок и дисков, то аналогично выпускают теже производители, что делают тормоза, например, для бмв.
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3
21 декабря 2024
Все отзывы написаны чётко и по делу, как в рекламе. Простые люди так не напишут. Машина наверное не плохая, но таким враньём будет достигнут обратный эффект
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25
21 декабря 2024
Ни одного отзыва про то, что купил, 150000 проехал и менял только расходники)))) Всё отзывы про ВАЗ))) только даже на тазике я не планировал замены выхлопной системы до 110 000(новый авто). Читая отзывы думаю, что таз лучше, чем китай
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11
26 сентября 2025
Александр, вот и продолжай так же думать.
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21 декабря 2024
Фейк
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5
21 декабря 2024
Посмотрите видео Сослана про Китайские автомобили в Ютубе и узнаете правду
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5
21 декабря 2024
Ставить супер красивые и вроде как производительные тормоза, при том только на перед, оставляя сзади крошечные и убогие плавающие скобы, верный путь в кювет, если конечно ездить прям реально быстро, но при этом ведь никогда толком не отжигать. Тошнят также в правом ряду свои 110км/ч. Как же любит народ у нас пыль в глаза пускать, хорошо хоть не имитация за 500р на суппорт.
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5
21 декабря 2024
Тимур, и это пишет представитель страны, которая 40 лет выпускает по сути один и тот же сарай на колёсах? У самого-то максимум уставший немец на газу.
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8 июля 2025
nnkochanov, не суди всех по себе.
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21 декабря 2024
Статейка явно написана маркетологами автосалонов.
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13
23 декабря 2024
Синий грузовик, они написаны людьми, которые получают сертификаты — а сертификаты меняют на скидку на ТО, термос, брелок или что-нибудь еще. Загуглите KOC (КиОуСи)
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1
21 декабря 2024
Что за клепанные отзывы, Боже ? )))))
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6
22 декабря 2024
Это совсем не реклама! Правда ведь?
Но покупать такое за три миллиона (без зимних т опций!) - извините. Уж лучше что-то что из Китая с небольшим пробегом (Honda accord, например).
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6
22 декабря 2024
Топорная работа. Все отзывы в одном стиле! Славке за данный опус не платить, а лучше оштрафовать!
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4
24 декабря 2024
Взял сей агрегат в каршеринге. Точнее, не этот, а а-ля "нива".
Больше всего меня поразил адаптивный круиз в ГОРОДЕ!!!
На светофорах сама останавливается, потом сама начинает движение. У меня нога только на всякий случай стояла на педали тормоза. Никуда не нажимал.
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1
28 декабря 2024
если хотите чтоб я поменял свою гранту то обмен и доплата с вашей стороны, доплата минимум 2 млн.
за 90т.км замена только расходников. в машине 98 лошадок но штрафы всё равно прилетают, смысл покупать другое??
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30 декабря 2024
2 литра акпп отличный выбор. 1.5 не стал бы брать
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18 апреля 2025
Сам являюсь как полтора года обладателем это повозки, и пришел к тому что кроме внешки ничего в ней нет. За 25 тысяч пробега поменял 3 рейки по гарантии, центральную шайбу один раз и карданчик рулевого вала. Качество чисто откровенное ГОВ…О!!! Эта машина только делает мозги и нервы. Официалы толком не знают свой продукт и как его обслуживать. До этого был Сид 17 года - проблем не знал. Очень пожалел об этой покупке. Это был мой первый и последний китаец. Не умели делать машины, да и никогда не научатся, не машина а чертов планшет на колесах!!!!!
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2
10 июня 2025
Турбо мотор на полторашке, это его смерть после 70000 пробега
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8 июля 2025
Чуть поработал напильником и всё, тачка - огонь, человек, который ездил на хорошем кроссовере никогда не пересядет на такой унитаз.
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15 июля 2025
Главный недостаток Чанган, это отвратительная антикорозийная обработка кузова. Положительных моментов много.
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17 июля 2025
Столько негативных комментариев. Скоро все владельцы 10ти летних европейцев пересядут на Китай и по другому заговорят
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4
22 июля 2025
Три мульта за UNI-V, это круто!!! 1,5млн. и данный автомобиль 2022г.в., в максимальной комплектации у вас!!!
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8 октября 2025
Заказ с первых строчек.)))))
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