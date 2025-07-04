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Подборки про Changan
CS35PLUS
4,6
43 отзыва
879 новых
376 с пробегом
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Качественные?! Топ-5 компактных и надёжных кроссоверов из Китая за 2 000 000 рублей
3
1
25 мая
Подборки
Продали «китайца»: честные истории тех, кто отказался от Changan CS35 Plus
7
16
7 мая
Подборки
Пересели на «китайца»: честные отзывы о Changan CS35 Plus от тех, кто ездил на автомобилях привычных марок
5
65
4 июля 2025
Подборки
Журнал Авто.ру
Подборки
Changan
CS35PLUS
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