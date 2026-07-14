S07 — вторая граница линейки Deepal в России

С очередным брендом концерна Changan в этом году нас начал знакомить харизматичный вседорожник с заменяющим имя индексом G318. Вторая же модель Deepal — S07, на который вы сейчас смотрите, — должна сделать важное дело: очертить для россиян границы модельной гаммы. В одном её краю — полноприводный вездеход на «пневме», в другом — подчёркнуто городская машина, которой не место на киселе дачной грунтовки. Объединяют новинки отличный от общечангановского яркий стиль и силовая установка с тяговой батареей.

Симпатичный S07 вышел на рынок ещё в 2023 году и с тех пор успел пережить обновление. А в Россию кроссовер попал уже после того, как отметился на рынках Австралии, Индонезии, Южной Африки, Ближнего Востока, а также Европы и Великобритании. В презентационном ролике купеобразный «экспат» ловко менял номерные таблички и узнаваемые локации, будто подмигивая: с миром за пределами родного Китая он уже знаком. Запоздалый приезд в Россию, однако, получился основательным: локализация на сборочной площадке в Калининграде и условный статус российской машины.