Для нарисованной в итальянском Турине модной пятидверки малоизвестного бренда наша страна стала далеко не первым внешним рынком — и это слегка ломает шаблон. Ещё Deepal S07 (посмотреть на Авто.ру) заметно отличается от кроссоверов из КНР последних лет, а собирают новинку в России. Но кому она конкурент и можно ли считать её выгодной? Разберёмся, оценивая главные факты и фишки стильной модели.
S07 — вторая граница линейки Deepal в России
С очередным брендом концерна Changan в этом году нас начал знакомить харизматичный вседорожник с заменяющим имя индексом G318. Вторая же модель Deepal — S07, на который вы сейчас смотрите, — должна сделать важное дело: очертить для россиян границы модельной гаммы. В одном её краю — полноприводный вездеход на «пневме», в другом — подчёркнуто городская машина, которой не место на киселе дачной грунтовки. Объединяют новинки отличный от общечангановского яркий стиль и силовая установка с тяговой батареей.
Симпатичный S07 вышел на рынок ещё в 2023 году и с тех пор успел пережить обновление. А в Россию кроссовер попал уже после того, как отметился на рынках Австралии, Индонезии, Южной Африки, Ближнего Востока, а также Европы и Великобритании. В презентационном ролике купеобразный «экспат» ловко менял номерные таблички и узнаваемые локации, будто подмигивая: с миром за пределами родного Китая он уже знаком. Запоздалый приезд в Россию, однако, получился основательным: локализация на сборочной площадке в Калининграде и условный статус российской машины.
В дизайне много моды. И немного бутафории
Динамичный силуэт S07 дополняют интересные детали: заваленные стойки крыши, двери без рамок, острый нос без радиаторного «гриля» (заборник находится внизу, под номерной рамкой), прищуренная оптика и «экраны» в бампере, которые, кажется, должны вспыхивать, как только подойдёшь к автомобилю. Но, в отличие от Exlantix ES, панели российского «Дипала» — убедительная на вид фикция и чистый декор; они ничего не показывают и не выдают узора. Сами двери тоже самостоятельно не распахиваются навстречу и не имеют доводчиков. Помогает человеку лишь привод выкидных ручек — спорного по конструкции и постепенно уходящего в прошлое механизма.
Для типового кроссовера Deepal S07 слишком приземист и динамичен внешне. Под плоским, прикрытым защитой днищем до асфальта — всего 165 миллиметров, а недлинные бамперы висят низковато. Обтекаемый силуэт (коэффициент сопротивления Cx — 0,258, ниже, чем у актуальной Toyota Prius) рисует в голове клишированную картинку городских перекрёстков и магистралей, где «Дипал» красуется и шныряет из ряда в ряд. Мигом всплывает стереотипный конкурент — Tesla Model Y, длина которого на поверку идентична до миллиметра: 4750 мм. Разница в том, что «Тесла» — электромобиль, а «Дипал»…
Мотора два, но колёса крутит один
…на самом деле — тоже! Платформа EPA1, на которой собрана китайская пятидверка, предусматривает привод колёс электричеством, и в Китае S07 бывает исключительно батарейным. Увеличитель запаса хода в виде 1,5-литрового (90 сил) «атмосферника» добавлен из соображений практичности. Без ДВС кроссовер проезжает около 470 километров по WLTP-замерам, а с ним — уже до 992 км! Правда, гибридная версия укомплектована батареей поменьше и на электротяге предложит лишь 174 км пути. Это мало? Схожий по размеру Seres M5 в «зелёном» режиме покрывает 190–200 км, а конкурентный Geely EX5 EM-i — всего 111.
Что по динамике «Дипала»? Для короткой оценки назовём её разумно достаточной. Бензиновый мотор колёса не приводит, а единственный тяговый электродвигатель выдаёт 238 лошадиных сил, так что разгон совсем не шокирует. С места, если рвать, S07 ускоряется вполне «топливно»: 7,7 секунды до «сотни», а затем планомерно до максимальных 180 км/ч. Реальные замеры динамики в ходе короткого теста вышли близкими к паспорту, однако красивый трёхмерный рельеф Алтая, где состоялось знакомство, не предложил плоского участка, пустого и достаточно длинного для замеров. Исправим уже при детальном изучении новинки в ближайшем будущем.
Что уже понятно, автомобиль не пугает своим ускорением, а на трассе даже требует запаса дистанции под обгон, так что «пулялкой» S07 можно назвать лишь в рамках скоростных рестрикций. Здорово, что отвязанный от колёс ДВС занят одним делом, а не двумя, так что подпитать 31,7-киловаттную батарею на ходу получается, а средний расход АИ-92 в тестовой поездке в режиме приоритета топлива (назначается через меню) не превысил семи литров на сотню. Подозреваем, что в обычной жизни аппетит автомобиля будет скромнее.
Зарядить АКБ можно и без ДВС — как от «медленных», так и от мощных станций: под лючком в крыле есть два GB/T-разъёма. А с 30 до 80 процентов ёмкости подсевшая батарейка Deepal должна наполняться за полчаса.
S07 — кроссовер с натяжкой. И не только из-за клиренса
В этом месте важно обозначить, что единственный мотор кроссовера находится сзади, что в теории добавляет перца в драйв. А также делает S07 необычным на фоне большинства вседорожников на рынке. Фантазируя о зимних дорогах, несложно представить себе норовистую заднюю ось, которую легко пустить в пляс, и с выключенной страхующей электроникой эффектно двигаться боком кроссовер сможет. Однако рутинные дворовые манёвры зимой способны стать проблемой, ведь тасовать тягу автомобиль с одним мотором не может. Пристрелочное вывешивание одного из ведущих колёс привело к вялой попытке «Дипала» въехать на холм со включённой стабилизацией и густому дыму от буксующей покрышки с выключенной страховкой. А значит, при штурме сугроба зимой моноприводный «паркетник» может быстро закопаться.
С хорошим зацепом под колёсами Deepal радует. Точные повороты с минимальным креном и уверенная цепкость на скоростных виражах. Ещё бы не сползать из плоского кресла на таких дугах… Подвеска S07 по настройке плотновата, и неровности с острыми краями будут отзываться при проезде, а на отбой независимые узлы (Макферсон спереди и многорычажка сзади) отстреливают мощно. Зато на трассе кроссовер почти не допускает качки и в целом собран на скорости. Даже руль с «невкусным» усилением (есть выбор настроек) и размытой обратной связью позволяет получать удовольствие от пожирания километров витого полотна. Да и в городе крутить двухспицевую «баранку» удобно. Претензии к тормозам сводятся к необходимости привыкать к «двойному» замедлению (рекуперация плюс колодки), но освоиться можно быстро. А если убрать через настройки густое самоторможение машины для подзарядки АКБ, механизмы порадуют прозрачностью и чёткостью работы.
К обустройству салона нужно привыкнуть
Если не увлекаться быстрой ездой, Deepal S07 начинает раскрываться как дизайнерский автомобиль, в котором полно эргономических чудачеств. К ручкам дверей, которые выкидываются под углом, добавим кнопочное открывание створок изнутри и запрятанные глубоко в карты механические петли разблокировки. Вопрос безопасности всплывает сразу, так что потренироваться с поиском нужной заглушки на ощупь стоит всем, кто ездит в машине.
Кнопки? Их на привычных местах в салоне мизер, а механически, без доступа к медийке можно откалибровать лишь руль — по высоте и вылету, но в умеренных диапазонах. Настройка зеркал? Через меню и квазисенсорные клавиши руля. Регулировка света? Также через тачскрин. И даже «дворники» машины включаются и настраиваются мультимедийно, через вкладку меню и иконку в нижней части 15,6-дюймового дисплея. Который умеет поворачиваться!
Речь не про поворот по часовой стрелке, как в BYD, а про ориентацию сенсорной медийки на водителя либо пассажира. В поездке, когда оба сиденья заняты, дисплей по логике должен занимать нейтральное положение, но в ходе теста пришлось крутить электрическую «шею» через ползунок в настроечном меню. В идеальном мире, о котором мы фантазировали, водя пальцем по экрану, камера S07 должна видеть, откуда тянется рука, и тут же подстраивать медийку. Причём такая камера есть — она взирает с потолка и считывает жесты, например, «кулака» для паузы трека или «шаки» (кулак с оттопыренными мизинцем и большим пальцем) — для ответа на звонок.
Меню полностью русифицировано, что плюс. Но переусложнено, и это минус. Нужная настройка может обнаружиться в не самом очевидном разделе, что-то можно искать долго и не находить вовсе: ни во вкладках, ни под двумя «шторками» быстрого доступа — привычной, выпадающей сверху, и вызываемой свайпом по тачскрину вправо. При этом именно на центральном экране отображаются давление в шинах и текущая скорость, ведь приборного экрана у Deepal нет. Совсем. Взамен предложен цветной проекционник в лобовом стекле, и к такому восприятию данных тоже нужно привыкнуть.
Что получают пассажиры Deepal, отстранённые от управления и настроек? Как минимум простор на заднем ряду за счёт 2,9-метровой колёсной базы и огромную панорамную крышу с электрошторкой. За счёт плоского пола в салоне просторно, а ноги можно вонзить даже под опущенное кресло водителя. Положение пассажирского кресла меняют кнопки на блочке управления в торце тоннеля, а настройка температуры на нём намекает на третью зону «климата» в салоне. Но это фейк: холоднее/теплее одновременно делается пассажиру спереди, так что температурных зон у S07 только две. В плюсах машины — большой опускаемый подлокотник (он же сегмент спинки для третьего пассажира) и обогреваемый диван. В минусах — фиксированный наклон этого дивана и общий зарядный разъём USB-C, который вдобавок плохо видно.
С практичностью у Deepal S07 в целом порядок. Электропривод багажника нетороплив, но поднимает створку высоко, а в 445-литровом по паспорту отсеке есть петли и 12-вольтовая розетка. Опустив половинки дивана, можно получить плоский пол и 1385 литров под загрузку негабарита, но прикрыть поклажу нечем: шторки в единственной фиксированной комплектации не предложено.
Доступным S07, несмотря на локализацию, не назвать
5 289 900 рублей — столько без трейд-ина и госсубсидии стоит гибридный Deepal в безальтернативной версии «Техно». С 20-дюймовыми колёсами, адаптивным LED-светом, шестью эйрбегами, штатом систем безопасности (включая ассистента полосы и мониторинг периметра), панорамным обзором с функцией «прозрачного капота», стеклянной крышей, 350-ваттной акустикой Sony с 14 динамиками и объёмным звуком, внешним динамиком для «раздачи» звука на пикнике, беспроводной (40 Вт) зарядкой, амбиентной подсветкой, расширенным зимним пакетом, вентиляцией кресел, возможностью питать внешние электроприборы (током до 3,3 кВт) и другими пунктами весьма длинного списка. И стоимость кажется солидной.
Оппонирующий новичку гибрид Geely EX5 в топе дешевле: 3 974 990 рублей без спецпредложений. А производимый в России Evolute i-Space в полноприводном варианте обойдётся в 3 890 000 рублей без господдержки. В козырях «Дипала» — модный образ горожанина плюс игривый заднеприводный конструктив, приятный ездовой характер и салонные фишечки. Возможно, такого нетривиального для современного автомобиля набора качеств будет достаточно, чтобы с перевесом цены не блекнуть перед соперниками.
Подождите
Объявления загружаются
Как вам новинка в первом приближении?
Комплектация18.99 kWh 1.5hyb AT (238 л.с.)
Двигатель1.5 / 238 л.с / гибрид
Коробка передачАвтоматическая
ПриводЗадний
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива1.29
Разгон до 100 км/ч7.6
Фотографии: пресс-служба Changan