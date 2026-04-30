Alfa Romeo сделает седан Giulia и кроссовер Stelvio для Европы более спортивными

Компания Alfa Romeo с целью привлечь дополнительное внимание к пожилым Giulia и Stelvio на европейском рынке объявила о расширении оснащения седана и кроссовера. Теперь для них можно заказать опциональный пакет Performance, который сделает ощущения от их вождения более спортивными без вмешательства в силовой агрегат. Приём заказов на автомобили с таким пакетом уже открыт в некоторых странах Европы, но его цена не сообщается.