Alfa Romeo сделает седан Giulia и кроссовер Stelvio для Европы более спортивными

Вариант Performance заполнит пространство между стандартными моделями и заряженными Quadrifoglio
Новости

Компания Alfa Romeo с целью привлечь дополнительное внимание к пожилым Giulia и Stelvio на европейском рынке объявила о расширении оснащения седана и кроссовера. Теперь для них можно заказать опциональный пакет Performance, который сделает ощущения от их вождения более спортивными без вмешательства в силовой агрегат. Приём заказов на автомобили с таким пакетом уже открыт в некоторых странах Европы, но его цена не сообщается.

  • Пакет Performance включает в себя как расширение бортового оборудования, так и механические усовершенствования. В числе последних, к примеру, адаптивная подвеска Synaptic Dynamic Control с амортизаторами, снабжёнными электрогидравлическими клапанами. Подвеска имеет несколько режимов работы для динамичного или комфортного вождения.
  • Alfa Romeo Giulia и Stelvio в исполнении Performance также комплектуются блоком управления ездовой электроникой Chassis Domain Control, который синхронизирует работу подвески, тормозов, стабилизирующих систем и тому подобное.
  • В салоне более спортивный характер этой модификации должны подчеркнуть улучшенные кресла с чёрно-красной отделкой, а также карбоновые и красные акценты в оформлении. Наконец, пакет Performance подразумевает установку акустики Harman Kardon с 14 динамиками и 12-канальным усилителем на 900 Вт.

В конце февраля компания объявила о возвращении на рынок Европы полноценных заряженных версий седана и кроссовера под названием Quadrifoglio. 520-сильные модификации продержатся на конвейере как минимум до 2027 года.

Хотели бы официального возвращения Alfa Romeo на российский рынок?

Да, это было бы круто
Не в нынешнем состоянии
Нет, итальянцы нам тут ни к чему

#Alfa Romeo#Giulia#Stelvio#Премиальные машины#Премиальные кроссоверы#Новинки
Комментарии
