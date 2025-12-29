Звёзды «Форсажей» снялись в рекламе мороженого

Видеоряд рекламы имеет множество отсылок к «Форсажам» помимо персонажей, которые, впрочем, хоть и безошибочно узнаются, но не называются по именам. Это масл-кар Chevrolet Chevelle SS

и кастомный внедорожник, сцена резкого старта с места с переключением передач и тому подобное.