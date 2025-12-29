Звёзды «Форсажей» снялись в рекламе мороженого

Американский бренд мороженого и сеть общепита Häagen-Dazs опубликовал в открытом доступе рекламный видеоролик, который планирует показать в рамках «Супербоула» (финала Национальной футбольной лиги США) в нынешний уик-энд. В 30-секундном ролике снялись сразу три звезды «Форсажей» — Вин Дизель, Мишель Родригез и Лудакрис, которые выступили в необычном для персонажей гоночной саги амплуа.
- Видеоряд рекламы имеет множество отсылок к «Форсажам» помимо персонажей, которые, впрочем, хоть и безошибочно узнаются, но не называются по именам. Это масл-кар Chevrolet Chevelle SS и кастомный внедорожник, сцена резкого старта с места с переключением передач и тому подобное.
- Однако сюжет ролика находится в прямой противоположности к концепции популярной кинофраншизы. В нём нет никаких гонок, трюков, взрывов или перестрелок — авторы сделали ставку на полное отсутствие экшна. Само видео носит название Not So Fast Not So Furious, что также можно считать отсылкой к исходнику, а в описании заявлено, что даже самая быстрая семья в мире должна иметь возможность расслабиться и насладиться моментом.
Последняя на данный момент часть кинофраншизы, десятая по счёту, вышла на экраны в 2023 году. Ожидается, что в 2026-м будет выпущен 11-й фильм, после чего история Доминика Торетто будет окончательно завершена. Однако не исключено, что о культовой саге будут время от времени напоминать аукционные торги: к примеру, знаменитая Toyota Supra из самой первой части поставила ценовой рекорд.
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