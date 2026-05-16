Brabus рассекретил 1000-сильный карбоновый суперкар за миллион евро

Компания Brabus представила гранд-турер Bodo — глубоко модернизированную версию суперкара Aston Martin Vanquish. Лимитированная серия из 77 экземпляров (в честь года основания Brabus — 1977-го), посвящённая основателю компании Бодо Бушманну, предлагается по цене один миллион евро за единицу, включая стоимость автомобиля-донора. При этом в год будет выпускаться только от 10 до 15 машин.
- Кузов Vanquish полностью заменён новыми панелями из углеволокна, изготовленными методом вакуумного формования. Донорскую модель узнать сложно. Четырёхместный салон архитектурно такой же, как у исходного Aston Martin, но практически целиком отделан заново.
- Есть и технические отличия — доработанный 5,2-литровый двигатель V12 с двумя турбонагнетателями выдаёт 1000 лошадиных сил и 1200 Нм крутящего момента (плюс 165 л.с. и почти 200 Нм), при этом второй показатель принудительно ограничили электроникой.
- Тяга передаётся на задние колеса через восьмиступенчатую автоматическую коробку. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает 3 секунды, до 200 км/ч — 8,5 секунды, а максимальная скорость составляет 360 км/ч.
- В ходовой части применены фирменные кованые диски Monoblock Z-GT Shadow Edition диаметром 21 дюйм с шинами Continental SportContact 7. Адаптивная подвеска получила пять пресетов и может варьировать дорожный просвет в пределах 25 миллиметров. Установлены карбон-керамические тормоза.
Ранее в мае Brabus выставил на продажу внедорожник Brabus 800 Cabrio. За Гелендваген с открытым верхом и 800-сильным двигателем запросили 906 тысяч евро.
