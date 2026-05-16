Brabus рассекретил 1000-сильный карбоновый суперкар за миллион евро

Компания Brabus представила гранд-турер Bodo — глубоко модернизированную версию суперкара Aston Martin Vanquish. Лимитированная серия из 77 экземпляров (в честь года основания Brabus — 1977-го), посвящённая основателю компании Бодо Бушманну, предлагается по цене один миллион евро за единицу, включая стоимость автомобиля-донора. При этом в год будет выпускаться только от 10 до 15 машин.