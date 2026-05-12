1000-сильный гиперкар Lotus с V8: первое фото

Британская компания Lotus, сейчас входящая в состав концерна Geely Auto, анонсировала новую стратегию развития под названием Focus 2030. Среди прочего она подразумевает смещение акцента в модельной гамме с электрокаров на гибриды. Параллельно фирма опубликовала первое изображение гиперкара, о котором на данный момент известны лишь индекс — Type 135 — и минимальные технические характеристики.
- Судя по тизеру, Lotus Type 135 окажется очень низким и получит округлый силуэт с серьёзно расширенными колёсными арками и нитевидной светотехникой. На фото также можно увидеть карбоновый диффузор.
- Гиперкар отчасти напоминает концепт Theory 1, представленный компанией в 2024 году, однако если концепт имел полностью электрическую силовую установку, то на корме Type 135 отчётливо различимы два крупных патрубка выхлопной системы. Компания обещает укомплектовать будущую новинку гибридной системой на базе V8 мощностью более 1000 л.с. Новые детали о гиперкаре появятся в течение нынешнего года, хотя полноценная премьера запланирована лишь на 2028-й. Сборку гиперкара наладят в Европе.
- Что касается стратегии Lotus на ближайшие годы, то компания планирует довести долю гибридов в общем объёме продаж электрифицированных машин до 60%. Разрабатывать их будут по-прежнему при участии Geely: в Китае будут вестись перспективные исследования, а в Великобритании останутся дизайн и инженерия. При этом отказываться от машин с традиционными ДВС марка не собирается. Заявлено, что в скором времени будет показана модернизированная версия купе Emira, которая станет самой мощной и лёгкой в истории этой модели.
- Стратегическим рынком для Lotus останется Китай, в Европе компания планирует продавать имиджевые спорткары с силовыми агрегатами различных типов, а в США одну из ставок сделает на кроссоверы. Глобальные продажи Lotus должны достичь отметки 30 тысяч машин в год.
В марте компания объявила цены в КНР на первый супергибрид For Me, который фактически является бензоэлектрическим вариантом модели Eletre. Европейские поставки 952-сильного кроссовера начнутся в IV квартале нынешнего года.
