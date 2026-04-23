Бывший Lifan показал клона Lotus Emeya под новой маркой Pallade

На Пекинском автосалоне, который полноценно откроется 24 апреля, состоялся анонс новой автомобильной марки Pallade. Она создана компанией Afari Technology, в прошлом известной как Lifan Technology. Под брендом Pallade на китайском рынке будут продаваться автомобили среднего ценового диапазона, причём две модели уже представлены, хоть и в статусе концептов — это седан Pallade P1, представляющий собой клона Lotus Emeya, и кроссовер A1 с трендовым boxy-дизайном. Фотографии с презентации публикует Autohome.com.cn.
- Седан Pallade P1 роднит с Lotus Emeya дизайн, однако P1 компактнее и на люксовый сегмент не претендует, а значит, и техникой будет отличаться, хотя информации о ней пока нет. Что же касается A1, то он выделяется необычным оформлением задней части с заходящими на крышу стёклами. Однако это пока прототипы, и серийные версии, вероятно, будут менее экстравагантными.
- По словам руководителя Afari Technology Чжао Мина, прежде возглавлявшего производителя смартфонов Honor, компания активно применяет модели искусственного интеллекта для развития интеллектуального вождения, голосовых помощников и сектора роботакси. Он добавил, что автомобили Pallade будут выпускаться с неназванным пока партнёром, а купить их можно будет примерно за 200–400 тысяч юаней (2,1–4,3 миллиона рублей). Для сравнения, модели Lifan, а потом и пришедшего ему на смену Livan (посмотреть на Авто.ру), стоили значительно дешевле.
Afari Technology известна технологией продвинутого комплекса ассистентов водителя G-Pilot. Он устанавливается на все современные машины Geely Automobile, в том числе те, которые продаются в России.
