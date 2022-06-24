Опубликованы изображения автомобилей Livan, которые могут появиться в России

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Марка Livan, основанная в Китае компаниями Geely и Lifan Technology, опубликовала первые изображения перспективных моделей. Как пишут «Китайские автомобили», на данный момент речь идёт о двух кроссоверах — машинах разного класса, но в обоих случаях с электроприводом. Ранее возможное появление марки Livan в нашей стране анонсировало подразделение «Лифан Мотор Рус».
Ранее сообщалось, что российское представительство Lifan анализирует рынок и изучает перспективы моделей нового бренда: в нашей стране могут появиться как Livan с ДВС, так и электромобили.
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