Недорогие кроссоверы из Китая по цене Hyundai Creta и Renault Duster

«Сверху вниз» актуальная российская гамма компании Chery выглядит так: Tiggo 8 Pro, Tiggo 8, Tiggo 7 Pro, Tiggo 4 Pro, Tiggo 4. В Китае же модельный ряд намного шире, а индексом 3X обозначен компактный вседорожник, готовый составить конкуренцию Крете. Базовая цена модели — 49 900 юаней (или примерно 870 000 рублей по курсу на 16 марта).

О готовности вступить в бой с корейским бестселлером автомобильчик намекал в прошлом году, навестив Россию в рамках демонстрационного показа: мини-Tiggo блеснул в контрастной оклейке и с новым шильдиком «2 Pro». Габариты этого Тигго невелики: длина — 4200, высота — 1760, а ширина —1570 мм. Турбированный литровый моторчик актуальной версии развивает 102 лошадиных силы, но опция полного привода отсутствует. Зато на выбор предлагаются пятиступенчатая «механика» или вариатор, а оснащение у Tiggo 3X весьма достойное: есть автопарковщик, бесключевой запуск двигателя, цифровая «приборка» и 9‑дюймовый экран медиакомплекса.