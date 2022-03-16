Недорогие кроссоверы из Китая по цене Hyundai Creta и Renault Duster

Эти приподнятые городские малыши с задатками вседорожников неизвестны в России. Зато у себя на родине — в Китае — они успешно конкурируют с моделями именитых брендов, предлагая стиль, технологии, комфорт и манёвренность за относительно небольшие деньги. Как выглядят эти автомобили и что собой представляют неизвестные конкуренты Hyundai Creta и Renault Kaptur? Рассказываем! Ведь уже скоро они могут появиться и в России.
«Сверху вниз» актуальная российская гамма компании Chery выглядит так: Tiggo 8 Pro, Tiggo 8, Tiggo 7 Pro, Tiggo 4 Pro, Tiggo 4. В Китае же модельный ряд намного шире, а индексом 3X обозначен компактный вседорожник, готовый составить конкуренцию Крете. Базовая цена модели — 49 900 юаней (или примерно 870 000 рублей по курсу на 16 марта).
О готовности вступить в бой с корейским бестселлером автомобильчик намекал в прошлом году, навестив Россию в рамках демонстрационного показа: мини-Tiggo блеснул в контрастной оклейке и с новым шильдиком «2 Pro». Габариты этого Тигго невелики: длина — 4200, высота — 1760, а ширина —1570 мм. Турбированный литровый моторчик актуальной версии развивает 102 лошадиных силы, но опция полного привода отсутствует. Зато на выбор предлагаются пятиступенчатая «механика» или вариатор, а оснащение у Tiggo 3X весьма достойное: есть автопарковщик, бесключевой запуск двигателя, цифровая «приборка» и 9‑дюймовый экран медиакомплекса.
Под индексом RS-3 с 2019 года в Китае выпускается компактный кроссовер от компании Baojun, входящей в большой концерн SAIC. С базовой ценой в 72 000 юаней (около 1,3 миллиона рублей) 4,3-метровая модель выглядит современно и ярко, а с позапрошлого года — ещё и дерзко, благодаря топ-версии со слегка изменённым обвесом и полуторалитровым турбомотором. В отличие от базовых агрегатов того же объёма, наддувная «четвёрка» предлагает почти в полтора раза больше мощи и тяги (141 л.с. и 250 Нм), стыкуется с вариатором и приводит в движение исключительно передние колёса: полного привода для RS‑3 не предусмотрено.
У крохи-кроссовера уютный салон с современной эргономикой и дизайном, в котором при желании можно найти цитаты из корейских и даже французских моделей. И конечно, два цветных экрана по современной моде тоже в наличии. Речь про семидюймовый приборный щиток и торчащий из панели центральный медиадисплей диагональю 10,25 дюйма.
Ещё одна малогабаритная китайская модель с «немецким» обозначением — четырёхметровый паркетник от компании Geely с 18,5-сантиметровым дорожным просветом. Стоимость на родине — от 49 900 до 68 900 юаней (870 000 – 1 200 000 рублей). Vision X3 появился в гамме бренда около пяти лет назад, в 2019‑м пережил первый фейслифт, а совсем недавно обновился ещё раз, получив свежий фронтальный декор, чем-то напоминающий кроссоверы Peugeot, и приставку «Pro» к индексу.
На технику, однако, апдейт не повлиял — «икс-третий» остался при своей 1,5-литровой атмосферной «четвёрке» (109 л.с., 140 Нм) и двух вариантах трансмиссии на выбор: пятиступенчатая «механика» или вариатор. Полный привод? Нет, конечно же. А вот кое-что интересное по части электроники у X3 есть — правда, речь не про ездовые ассистенты, а про расширение возможностей для коммуникации. За это начал отвечать фирменный комплекс Geely G‑Link, обученный голосовым командам и способный быстро «коннектить» смартфоны.
Основанный в 2016 году молодёжный суббренд корпорации Geely продолжает расширять свою линейку. Модель с индексом 06 пополнила гамму кроссоверов в ковидном 2020 году, став одновременно пятой по счёту и первой, построенной на новенькой платформе BMA (эту же модульную «тележку» использует вседорожник Geely Coolray). В КНР цены стартуют с отметки в 118 600 юаней или 2,1 миллиона рублей.
Хитроумной по части техники 4,3-метровую новинку от Lynk & Co не назвать: привод — только передний, задняя подвеска — полузависимая, а мотор — типичный для китайских автомобилей 1,5-литровый, трёхцилиндровый, с наддувом. Мощность — 177 л.с. При этом создатели постарались наделить кроссовер запоминающимся дизайном и по-европейски проработанным интерьером. Внутри много разнофактурного пластика, светлая джинсовая отделка визуально расширяет небольшое пространство, а большинство команд отдаются через большой мультимедийный экран на 10,25 дюйма. Как и ряд других моделей Lynk & Co, компактная «шестёрка» метит в том числе на европейский рынок. Поэтому доступной её не назовёшь.
Абсолютно неизвестный в нашей стране бренд Changhe существует под крылом большого китайского концерна BAIC (куда также входят компании Foton и Beijing). А модельная линейка марки сегодня представлена семейным минивэном, седаном и компактными кросс-моделями, одна из которых — перед вами. Цена — от 65 900 юаней (1,15 миллиона рублей).
Малыш Q35 производится с 2016 года. Это сугубо переднеприводный автомобиль размером с Suzuki Vitara, оснащённый полуторалитровой «четвёркой» на 116 л.с. и парой трансмиссий на выбор («механикой» и «автоматом»). В актив этого городского кроссовера можно записать яркую (за счёт цвета) внешность и неплохо оформленный интерьер. А ещё у Q35 собственная платформа — над её разработкой трудился штатный коллектив инженеров компании.
В обойме англо-китайского бренда MG тоже есть симпатичные компакты — взгляните хотя бы на 4,3-метровый ZS, представленный пять лет назад. Сейчас такая модель стоит 79 800 юаней (1,4 миллиона рублей), а нынешняя, уже рестайлинговая версия переднеприводного кроссовера выполнена в «интернациональном» дизайн-стиле (меньше азиатских мотивов, больше сдержанности), но не лишена изящества. Вдобавок обновление 2019 года принесло ZS и новый мотор — топовую турбированную «тройку» объёмом 1,3 литра и мощностью более 160 лошадиных сил. Вместе с шестиступенчатым «автоматом» агрегат позволяет разгоняться до 100 км/ч за восемь с небольшим секунд.
В интерьере компактного MG можно порадоваться контрастным вставкам, внезапным решениям (вроде персонализации по запросу клиента), а также 10‑дюймовому центральному медиакомплексу на фирменной «операционке». А ещё модель ZS существует и в виде полноценного электромобиля: в прошлом году «батарейный» кроссовер получил прокачанную установку с более ёмкой батареей на 72 кВт·ч, а заявленный запас хода электро‑MG достиг 439 километров.