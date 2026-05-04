Brabus оценил кабриолет G-класса как семь обычных

Базой для кабриолета стал AMG G 63, восьмицилиндровый двигатель которого развивает 585 сил. Отдачу мотора увеличили до 800 л.с. и 1000 Нм, дополнив его кастомным выхлопом. До 100 км/ч открытый Гелендваген разгонится за 4 секунды при максималке 240 км/ч. В шасси появились регулируемые пружины и кованые колёсные диски Monoblock ZM на 24 дюйма.

Собственную версию внедорожника-кабриолета Brabus представил в ноябре прошлого года, уточнив, что механизм крыши состоит из 500 оригинальных деталей, а на её складывание уходит 20 секунд. С высокой долей вероятности на продажу сейчас выставлен экземпляр, послуживший тогда премьерным. Сама компания Mercedes-Benz также работает над открытой версией G-класса, однако после публикации в конце 2025-го фотографий прототипа новых сведений об этом проекте не поступало.