Ателье Mansory показало очень золотой Гелендваген

Гелендваген в исполнении Mansory полностью покрыт матовой краской золотистого оттенка — включая как элементы нового аэродинамического обвеса, так и кованые колёсные диски. Внедорожник укомплектовали набором альтернативных бамперов, иной радиаторной решёткой, расширителями колёсных арок и различными воздухозаборниками, а на крыше появились световая балка и подобие антикрыла.

Интерьер Гелендвагена перешит в тон кузову, но выглядит более сдержанно — главным образом за счёт выбранного песочно-бежевого оттенка кожи. Тюнеры добавили светодиодный эффект «звёздного неба» на потолке и дверных картах, а кнопку запуска двигателя перенесли на потолок на авиационный манер.