Ателье Mansory показало очень золотой Гелендваген

Известное своими неоднозначными стилевыми решениями ателье Mansory представило доработанный внедорожник Mercedes-AMG G 63. После модернизации автомобиль получил название Mansory P720, где числовой индекс указывает на отдачу двигателя, но главным внешним достоинством проекта стало, по мнению тюнеров, цветовое решение. Стоимость не разглашается.
- Гелендваген в исполнении Mansory полностью покрыт матовой краской золотистого оттенка — включая как элементы нового аэродинамического обвеса, так и кованые колёсные диски. Внедорожник укомплектовали набором альтернативных бамперов, иной радиаторной решёткой, расширителями колёсных арок и различными воздухозаборниками, а на крыше появились световая балка и подобие антикрыла.
- Интерьер Гелендвагена перешит в тон кузову, но выглядит более сдержанно — главным образом за счёт выбранного песочно-бежевого оттенка кожи. Тюнеры добавили светодиодный эффект «звёздного неба» на потолке и дверных картах, а кнопку запуска двигателя перенесли на потолок на авиационный манер.
- После модернизации силового агрегата 4,0-литровый V8 внедорожника развивает 720 сил и 1000 Нм. Как изменилась динамика G 63, тюнеры не уточняют.
В начале мая ателье демонстрировало ещё более экстравагантную версию Гелендвагена с кузовом кабриолет и двумя дверями, открывающимися против хода движения. В этом случае мощность штатного двигателя увеличили до 820 сил.
Подождите
Объявления загружаются
Идёт такой цвет Гелендвагену?
Да, я б купил
Гелендвагену нет, но другим машинам пойдёт
Запретить и забыть
Подождите
Новости загружаются