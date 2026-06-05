Ателье Larte переделало Гелендваген в духе Формулы-1 за 104 тысячи долларов

Тюнинг-ателье Larte Design опубликовало изображения очередного доработанного Mercedes-AMG G 63. На этот раз шоукар служит демонстрацией не нового обвеса или форсированного двигателя, а созданной тюнерами программы окраски автомобилей. Чтобы показать свои возможности, фирма Larte перекрасила внедорожник в стилистике формульного болида команды AMG.
- В оформлении Mercedes-AMG G 63 применены те же чёрный и бирюзовый оттенки, которые входят в палитру официальной ливреи болида. Однако в окраске внедорожника тюнеры реализовали сложные градиентные переходы от одного цвета к другому, хотя часть деталей обвеса всё же окрашена в один цвет. Кроме того, акценты появились и на кастомных колёсных дисках.
- Для большей эффектности Гелендваген снабдили фирменным аэродинамическим обвесом, который у Larte Design называется Winner. Он включает в себя, к примеру, альтернативные бамперы и капот с воздухозаборниками, а также новый кожух для запасного колеса и подобие антикрыла. Элементы обвеса изготавливают из карбона.
- В ателье заявили о способности подобрать любой оттенок для кузова автомобиля по желанию заказчика. Однако услуга индивидуального подбора стоит 30 тысяч евро. Если базовый вариант доработки Гелендвагена Larte оценивает в 44,2 тысячи, то с кастомной окраской это уже 74,2 тысячи евро. Переоформление интерьера увеличит цену минимум до 89,2 тысячи евро или примерно 104 тысячи долларов.
Ранее Larte Design показало «очень серебряный» AMG G 63, который переоформило с применением материала, названного серебряным карбоном. Он также получил бодикит Winner.
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