Ателье Larte переделало Гелендваген в духе Формулы-1 за 104 тысячи долларов

В оформлении Mercedes-AMG G 63 применены те же чёрный и бирюзовый оттенки, которые входят в палитру официальной ливреи болида. Однако в окраске внедорожника тюнеры реализовали сложные градиентные переходы от одного цвета к другому, хотя часть деталей обвеса всё же окрашена в один цвет. Кроме того, акценты появились и на кастомных колёсных дисках.

Для большей эффектности Гелендваген снабдили фирменным аэродинамическим обвесом, который у Larte Design называется Winner. Он включает в себя, к примеру, альтернативные бамперы и капот с воздухозаборниками, а также новый кожух для запасного колеса и подобие антикрыла. Элементы обвеса изготавливают из карбона.