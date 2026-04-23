950 сил и странный обвес: ателье Keyvany выпустило новый кит для Гелендвагена

Ателье Keyvany из Франкфурта-на-Майне доработало свою программу тюнинга внедорожника Mercedes-AMG G 63, представив версию G950. От уже имевшейся ранее она отличается доработанным карбоновым обвесом и более серьёзными модернизациями силового агрегата, отдачу которого повышают до 950 л.с. Стоимость проекта не озвучивается, хотя приём заказов тюнеры уже открыли.
- Передняя часть Гелендвагена переосмыслена с помощью новых бампера, радиаторной решётки и капота. Над лобовым стеклом появилась диодная полоса. Массивные расширители колёсных арок с воздуховодами соединены порогами, через которые выведены патрубки выхлопной системы. Корма отличается диффузором с дополнительным стоп-сигналом, альтернативным кофром для запаски и двумя необычными спойлерами.
- Насколько можно судить по фото, внедорожник также обзавёлся расширенной колеёй и уменьшенным дорожным просветом. По сравнению с отдачей штатного 4,0-литрового V8 Гелендваген от Keyvany стал сразу на 365 сил мощнее. Программа 2024 года предусматривала увеличение мощности двигателя лишь до 820 л.с.
Ещё один необычный бодикит для этого внедорожника в начале года показали дубайские тюнеры. Ателье Venuum назвало свой проект Mastodon и ограничило его тираж только 50 экземплярами.
