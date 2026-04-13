Ателье Mansory украсило Lamborghini Urus логотипами Mercedes-Benz

Тюнинг-ателье Mansory опубликовало изображения своей новой работы — модифицированного Lamborghini Urus. Проект Venatus тюнеры запустили несколько лет назад, но именно этот экземпляр называют уникальным не в последнюю очередь за оформление агрессивного кузова. В его отделке активно использованы узоры, сильно напоминающие трёхлучевую звезду Mercedes-Benz.
- Насколько можно судить по фотографиям, радикальный аэродинамический обвес Mansory Venatus Evo S в целом позаимствован у прочих кроссоверов из этого проекта. Он включает в себя, к примеру, новый бампер со множеством воздухозаборников, расширители колёсных арок и сразу два антикрыла на корме. Однако кроссовер окрасили в необычное для ателье сочетание чёрного и нежно-голубого с мягким переходом между ними, а карбон новых деталей отделки частично оставлен открытым. В аналогичной цветовой гамме перешит и интерьер Urus.
- Узор, который может вызвать вопросы у Mercedes-Benz, задействован, в частности, на корпусах боковых зеркал, различных вставках и решётках, а также на имеющих оригинальную форму накладках на задние стойки.
- Отдача силового агрегата Urus доведена до 900 л.с. и 1100 Нм. Кроме того, судя по фото, кроссоверу также модифицировали ходовую часть, хотя в детали тюнеры не вдаются.
В начале марта одно из творений Mansory появлялось в продаже на Авто.ру — это Rolls-Royce Cullinan из линейки Linea d'Arabo с тюнингом в ближневосточном стиле. Просили за кроссовер 190 миллионов рублей.
