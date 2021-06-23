Знаменитую Супру из «Форсажа» продали за рекордную цену

На аукционе Barret-Jackson завершились торги за ярко-оранжевую Toyota Supra, которая участвовала в съёмках первых двух частей «Форсажа». Автомобиль, которым на съёмочной площадке управлял ныне покойный актёр Пол Уокер, купили за 550 тысяч долларов — это эквивалент 40,1 миллиона рублей и самая высокая цена в мире для этой модели.