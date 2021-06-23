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Знаменитую Супру из «Форсажа» продали за рекордную цену

На аукционе Barret-Jackson завершились торги за ярко-оранжевую Toyota Supra, которая участвовала в съёмках первых двух частей «Форсажа»
Новости
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На аукционе Barret-Jackson завершились торги за ярко-оранжевую Toyota Supra, которая участвовала в съёмках первых двух частей «Форсажа». Автомобиль, которым на съёмочной площадке управлял ныне покойный актёр Пол Уокер, купили за 550 тысяч долларов — это эквивалент 40,1 миллиона рублей и самая высокая цена в мире для этой модели.

  • Автомобиль, сошедший с конвейера в 1994 году, построили в калифорнийской студии Shark Shop. Именно этот экземпляр сохранил штатную трёхлитровую «шестёрку» 2JZ-GTE с двойным турбонаддувом, развивающую около 320 л.с., и четырёхступенчатый «автомат», хотя для съёмок селектор коробки замаскировали под рычаг «механики».
  • Toyota Supra ушла с молотка именно в том виде, в каком снималась в кино — с ярко-оранжевым кузовом и графикой под названием Nuclear Gladiator, обвесом Bomex, антикрылом APR и 19-дюймовыми колёсными дисками от Racing Hart. Интерьер спорткара отделан чёрной кожей с синими вставками и украшен дополнительными приборами на левой стойке и правой части передней панели.
  • Вместе с автомобилем анонимному покупателю передали также сертификат, утверждающий подлинность Супры и её участие в съёмках культовых фильмов.

Ранее швейцарский часовой дом Jacob&Co выпустил лимитированную серию хронометров, посвящённых «Форсажам», — на циферблате часов запечатлены эта Toyota Supra и Dodge Charger перед финальной гонкой первой части. Сами часы стоят даже дороже рекордного автомобиля: они оценены в эквивалент 42,1 миллиона рублей.

Признавайтесь, за кого болели в конце первого «Форсажа»?

За О’Коннора, конечно
За Торетто
И так было понятно, что наши победят

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#Аукционы#Toyota#Supra
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Комментарии
Комментарии11
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23 июня 2021
Кнопок N2O на руле уже нет...
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24 июня 2021
Во второй части тоже участвовала супра эта, только она перекрашена была умник.
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28 июня 2021
Авто говно, фильм тоже говно.
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8 июля 2021
ты говно, твоя жизнь тоже говно
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28 июня 2021
по современным меркам такой колхоз, даже без ностальгии
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28 июня 2021
На 10-м фото дыры какие то на пластике панели...
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14 февраля 2025
Вкпо, места крепления кинокамеры.
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29 июня 2021
спецдвижок - сильно!
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