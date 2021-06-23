Знаменитую Супру из «Форсажа» продали за рекордную цену

На аукционе Barret-Jackson завершились торги за ярко-оранжевую Toyota Supra, которая участвовала в съёмках первых двух частей «Форсажа». Автомобиль, которым на съёмочной площадке управлял ныне покойный актёр Пол Уокер, купили за 550 тысяч долларов — это эквивалент 40,1 миллиона рублей и самая высокая цена в мире для этой модели.
- Автомобиль, сошедший с конвейера в 1994 году, построили в калифорнийской студии Shark Shop. Именно этот экземпляр сохранил штатную трёхлитровую «шестёрку» 2JZ-GTE с двойным турбонаддувом, развивающую около 320 л.с., и четырёхступенчатый «автомат», хотя для съёмок селектор коробки замаскировали под рычаг «механики».
- Toyota Supra ушла с молотка именно в том виде, в каком снималась в кино — с ярко-оранжевым кузовом и графикой под названием Nuclear Gladiator, обвесом Bomex, антикрылом APR и 19-дюймовыми колёсными дисками от Racing Hart. Интерьер спорткара отделан чёрной кожей с синими вставками и украшен дополнительными приборами на левой стойке и правой части передней панели.
- Вместе с автомобилем анонимному покупателю передали также сертификат, утверждающий подлинность Супры и её участие в съёмках культовых фильмов.
Ранее швейцарский часовой дом Jacob&Co выпустил лимитированную серию хронометров, посвящённых «Форсажам», — на циферблате часов запечатлены эта Toyota Supra и Dodge Charger перед финальной гонкой первой части. Сами часы стоят даже дороже рекордного автомобиля: они оценены в эквивалент 42,1 миллиона рублей.
Признавайтесь, за кого болели в конце первого «Форсажа»?
За О’Коннора, конечно
За Торетто
И так было понятно, что наши победят
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