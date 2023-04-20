Взрывы, погони, крутые спорткары: опубликован трейлер десятого «Форсажа»

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Опубликован трейлер десятого «Форсажа»
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Студия Universal опубликовала новый, уже второй по счёту трейлер десятой части «Форсажа». Видеоролик длиной более двух минут состоит из погонь, взрывов, драк и реплик героев сюжета, среди которых появились новые персонажи. К примеру, к актёрскому составу присоединился Джейсон Момоа.
Одного из предполагаемых четырёхколёсных участников фильма в новом трейлере не показали. Это Nissan Z, специально подготовленный силами ателье Veilside для актёра Сона Гана (исполнителя роли Хана Лю).