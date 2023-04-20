Взрывы, погони, крутые спорткары: опубликован трейлер десятого «Форсажа»

Судя по трейлеру, персонаж Вина Дизеля, как и в предыдущих фильмах, активно использует спорткары компании Dodge. Кроме того, в трейлере можно увидеть множество азиатских и европейских машин, включая золотой Lamborghini Gallardo, а также несколько эффектных самоделок.