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Взрывы, погони, крутые спорткары: опубликован трейлер десятого «Форсажа»

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Дмитрий Елизаров

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Студия Universal опубликовала новый, уже второй по счёту трейлер десятой части «Форсажа». Видеоролик длиной более двух минут состоит из погонь, взрывов, драк и реплик героев сюжета, среди которых появились новые персонажи. К примеру, к актёрскому составу присоединился Джейсон Момоа.

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  • Момоа сыграет главного антагониста, злодея Данте Рейеса. На команду Доминика Торетто тот по сюжету разозлён из-за того, что от их рук ранее погиб отец Данте. Передвигаться в фильме Рейес будет в основном на мотоциклах.
  • Судя по трейлеру, персонаж Вина Дизеля, как и в предыдущих фильмах, активно использует спорткары компании Dodge. Кроме того, в трейлере можно увидеть множество азиатских и европейских машин, включая золотой Lamborghini Gallardo, а также несколько эффектных самоделок.
  • Бюджет нового фильма составил 340 миллионов долларов, тогда как предыдущая часть обошлась на 140 миллионов дешевле. Не в последнюю очередь бюджет увеличил задействованный для съёмок парк из двух сотен автомобилей.
  • Мировая премьера десятого «Форсажа» под названием Fast X состоится 19 мая. После Universal выпустит ещё одну серию затянувшейся саги, которую называют одной из самых доходных экшн-франшиз мирового кинематографа, и окончательно распрощается с семьёй Торетто — если не считать планируемого спин-оффа, посвящённого одному из второстепенных героев.

Одного из предполагаемых четырёхколёсных участников фильма в новом трейлере не показали. Это Nissan Z, специально подготовленный силами ателье Veilside для актёра Сона Гана (исполнителя роли Хана Лю).

Будете смотреть?

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