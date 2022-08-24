Жители Лос-Анджелеса протестуют против съёмок десятого «Форсажа»

Жители Анджелино Хайтс, одного из районов Лос-Анджелеса, намерены на этой неделе устроить акцию протеста против съёмок десятой части культовой франшизы «Форсаж». Как пишет Variety, одну из сцен фильма планируют снимать непосредственно в этом районе. При этом протест связан не столько со съёмками, сколько с влиянием, которое уже 20 лет киносага оказывает на жизнь жителей: один из домов именно этого района сыграл роль мастерской Доминика Торетто ещё в самой первой части.
- Так называемый «рынок Боба» (Bob’s Market) был использован создателями первого «Форсажа», вышедшего в 2001 году, в качестве декораций для фильма. Соседний дом стал фамильным гнездом семьи Торетто.
- По словам местных жителей, в итоге этот район стал местом паломничества для поклонников киносаги, причём ведут они себя здесь отнюдь не мирно. Издание приводит жалобы на ночной шум двигателей, постоянный дрифт и антисоциальное поведение визитёров. Утверждается, что несколько раз поклонники «Форсажей» повреждали автомобили местных жителей и скрывались с места ДТП, а на одного из собеседников издания даже наставляли пистолет.
- Инициативная группа считает, что студия Universal, снимающая сагу Fast&Furious, пропагандирует незаконные гонки и демонстрирует явное пренебрежение тем фактом, что в результате таких гонок гибнут люди. Тем не менее, по данным издания, Universal уже провела несколько социальных акций с участием актёров «Форсажей», направленных против уличных гонок, а жителям этого района выплачивает компенсации за неудобства, причинённые съёмками.
Премьера фильма, сейчас известного под рабочим названием Fast X, состоится в апреле следующего года. Детали сюжета пока не раскрываются, но известно, что в нём задействовано множество актёров, снимавшихся в предыдущих частях. Финальной частью саги станет одиннадцатая.
Как считаете, «Форсажи» действительно пропагандируют уличные гонки?
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