Жители Лос-Анджелеса протестуют против съёмок десятого «Форсажа»

Жители Анджелино Хайтс, одного из районов Лос-Анджелеса, намерены на этой неделе устроить акцию протеста против съёмок десятой части культовой франшизы «Форсаж». Как пишет Variety, одну из сцен фильма планируют снимать непосредственно в этом районе. При этом протест связан не столько со съёмками, сколько с влиянием, которое уже 20 лет киносага оказывает на жизнь жителей: один из домов именно этого района сыграл роль мастерской Доминика Торетто ещё в самой первой части.