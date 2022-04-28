Dodge представит новый кроссовер на базе Alfa Romeo Tonale уже в этом году

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Глава компании Dodge Тим Кунискис подтвердил изданию Detroit Free Press, что бренд запустит новый небольшой кроссовер уже в нынешнем году. По словам Кунискиса, вседорожник, который назовут Hornet, получит гибридную силовую установку. По версии издания, Dodge Hornet станет почти точной копией итальянской Alfa Romeo Tonale, у которой действительно имеется гибридная версия.
Другими новинками от Dodge должны стать полностью батарейные модели. Компания планирует заменить электрокарами культовые Charger и Challenger — это подразумевает нынешняя стратегия развития концерна Stellantis. Дебютную версию маслкара на батарейках Dodge тоже может представить в нынешнем году.
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