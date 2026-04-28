Alfa Romeo Giulia получит 550-сильную «шестёрку» от Dodge Charger

Седан Alfa Romeo Giulia и кроссовер Stelvio той же марки сменят поколение в 2028 году. По данным издания Autocar, задержка связана с отказом Alfa Romeo от идеи перевода этих моделей на электротягу, что вынудило заново перепроектировать ряд компонентов. Издание утверждает, что в итоге седан и кроссовер будут предложены с самым широким выбором силовых агрегатов за всю историю Alfa Romeo, и компания рассматривает возможность включения в гамму бензиновой «шестёрки» Hurricane от Dodge Charger.
- Представители бренда заявили изданию, что Alfa Romeo является глобальным брендом, при этом далеко не все рынки на данный момент готовы к переходу на электротягу. Поэтому компания продолжит предлагать машины с ДВС до тех пор, пока на них будет спрос.
- Соответственно, Giulia и Stelvio, которые со сменой поколений переведут на платформу STLA Large, будут предлагать как с ДВС, так и с гибридными силовыми установками. Седан и кроссовер получат новую внешность в актуальной стилистике бренда, которую, по данным издания, пришлось переосмысливать уже в ходе разработки, так как топливные агрегаты потребовали изменения конструкции ради улучшения охлаждения.
- Ожидается, что гамма ДВС будет включать в себя несколько агрегатов от «турбочетвёрок» до мощных двигателей для варианта Quadrifoglio. По одной из версий, именно эта модификация получит американский шестицилиндровый мотор, способный развивать до 550 сил. По другой, впрочем, на них сохранят актуальный 2,9-литровый V6.
- Возможности платформы допускают применение электромоторов, и такая версия у Giulia и Stelvio также появится. Не исключено, что источником силовых установок для неё снова станет Dodge Charger, который, как и планируемые новинки Alfa Romeo, базируется на архитектуре STLA.
По итогам 2025 года, согласно официальным данным самой компании, глобальные продажи Alfa Romeo выросли на 20%, при этом в отдельно взятой Европе рост превысил 30%. Бестселлером бренда стал компактный кроссовер Junior, 17% продаж которого пришлось на электрическую модификацию.
