Alfa Romeo Giulia получит 550-сильную «шестёрку» от Dodge Charger

Седан Alfa Romeo Giulia и кроссовер Stelvio той же марки сменят поколение в 2028 году. По данным издания Autocar, задержка связана с отказом Alfa Romeo от идеи перевода этих моделей на электротягу, что вынудило заново перепроектировать ряд компонентов. Издание утверждает, что в итоге седан и кроссовер будут предложены с самым широким выбором силовых агрегатов за всю историю Alfa Romeo, и компания рассматривает возможность включения в гамму бензиновой «шестёрки» Hurricane от Dodge Charger.