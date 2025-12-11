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Новости про BMW
X5
4,7
582 отзыва
698 новых
4 459 с пробегом
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Про бизнес
Названы первые характеристики нового BMW X5
2
16 июня
Новости
В Калининграде начали собирать BMW, которые прежде в РФ не предлагались
6
1 июня
Новости
Рестомод наоборот: в BMW X5 установили 50-летний мотор Ford
4
19 мая
Новости
Новый BMW X5 на водороде получит инновационный топливный бак
2
1
9 апреля
Новости
В РФ в 2026 году продали 40 автомобилей BMW отечественной сборки
2
8 апреля
Новости
Про бизнес
Фото нового BMW X5 и рестайлинговой 7 серии с закрытой презентации попали в Сеть
6
13
17 марта
Новости
Подтверждена скорая премьера нового BMW X5
2
13 марта
Новости
Импорт автомобилей BMW в Россию вырос почти вдвое
26 января
Новости
Импорт подержанных иномарок из Грузии в Россию взлетел на 227 процентов
1
11 декабря 2025
Новости
Количество регистраций автомобилей BMW в России взлетело на 166 процентов
5 декабря 2025
Новости
Появились фото салона будущего BMW X5
2
2
17 ноября 2025
Новости
Хардкорный бигфут BMW X5 с мостами Unimog выставили на Авто.ру: его сразу же купили
3
5
15 ноября 2025
Новости
1
2
3
4
5
Журнал Авто.ру
Новости
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X5
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