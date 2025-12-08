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Подборки про BMW
X5
4,7
584 отзыва
697 новых
4 443 с пробегом
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Вторичка
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От «Бодо» до «Праулера»: объявления недели на Авто.ру
1
21 июня
Подборки
Вторичка
Люксовый букет: топ-5 ненадёжных премиум-кроссоверов за 1 500 000 рублей
1
2
8 июня
Подборки
В продаже! Европейские премиум-кроссоверы по цене нового Rox
3
7
21 января
Подборки
Вторичка
В продаже! Традиционный дизельный премиум взамен китайского люкса
2
7
8 декабря 2025
Подборки
Вторичка
Самые красивые на Авто.ру: Phantom, Crown, Ninja и другие
3
12
10 ноября 2025
Подборки
Вторичка
Престижный кроссовер с пробегом: 6 премиальных моделей за 2 500 000 рублей
1
5
25 июля 2024
Подборки
Большой «премиум» вместо флагманского Chery Tiggo: 6 кроссоверов c пробегом за 4 млн рублей
1
21 декабря 2023
Подборки
Вторичка
В продаже! Машины с большими пробегами, которые притворяются «капсулами времени»
10
28 ноября 2023
Подборки
Вторичка
Самый неистовый BMW X5 в истории. Фотопост
9 сентября 2021
Подборки
7 главных кроссоверов 2018 года
1
29 декабря 2018
Подборки
Журнал Авто.ру
Подборки
BMW
X5
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