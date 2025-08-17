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Новости про BMW 8
серия
4,6
8 отзывов
208 с пробегом
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Фичер
Универсал BMW Speedtop заметили на испытаниях через год после премьеры
2
1
20 мая
Новости
BMW окончательно снимет с производства 8-ю серию
2
1 апреля
Новости
Спецсерию BMW M850i Edition M Heritage посвятили классическому купе 8 серии
2
1
17 августа 2025
Новости
Сверхдорогая серийная версия концепта BMW Skytop вышла на тесты
1
8 апреля 2025
Новости
28-летний BMW 8 серии со скромным пробегом продают на Авто.ру
2
3 марта 2025
Новости
В Великобритании продают очень страшный BMW 850i (E31)
3
3
24 декабря 2024
Новости
Редчайшую «восьмёрку» BMW от Koenig продают в Москве за 25 миллионов
1
30 сентября 2024
Новости
Рестомод из BMW 8 серии первого поколения получил мотор от М5 и карбоновый кузов
25 августа 2024
Новости
Родстер BMW Skytop хотят выпустить ограниченной серией до 25 экземпляров
27 мая 2024
Новости
BMW 8 серии из 1990-х оснастили мотором от BMW M5
17 мая 2024
Новости
Владелец спорткара BMW 850i не захотел расстаться с ним за 227 тысяч долларов
5 июня 2023
Новости
За редкое купе BMW 850 Ci на торгах дают вдвое меньше цены новой «тройки»
1
25 мая 2022
Новости
1
2
3
Журнал Авто.ру
Новости
BMW
8 серия
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