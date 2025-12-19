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Новости про BMW 5
серия
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996 отзывов
203 новых
5 868 с пробегом
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Истории
BMW 5 и 7 серий отзовут: замена салонного фильтра создаёт риск пожара
3
26 февраля
Новости
Импорт подержанных машин из Южной Кореи в Россию резко сократился
3
12 февраля
Новости
BMW снова переделал дизайн обновлённой 5 серии
1
4
19 декабря 2025
Новости
Названы самые популярные в России автомобили, на которые вырастет утильсбор
14
2 ноября 2025
Новости
За быстрейший в мире седан из 1990-х предложили на торгах 43 тысячи долларов
2
2
15 октября 2025
Новости
Стало известно, какие автомобили предпочитают россияне разных поколений
1
2
30 июня 2025
Новости
36-летнюю BMW «пятёрку» «из дедушкиного амбара» выставили на Авто.ру
5
9
18 июня 2025
Новости
Самодельный универсал M5, которого не было у BMW, продали дешевле новой «тройки»
6
11
17 июня 2025
Новости
BMW 520i с мизерным пробегом 11 лет простоял в гараже и теперь продаётся
3
7
1 апреля 2025
Новости
Универсал BMW 5 серии уже готовят к рестайлингу: появились первые фото
31 марта 2025
Новости
Рестайлинговый BMW 5 серии в стиле Neue Klasse: первые фото
4
1
13 марта 2025
Новости
BMW i5 стал дальнобойнее, а X3 получил мощный дизель
4
3
29 января 2025
Новости
1
2
3
4
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6
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